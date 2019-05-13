Москва, 13 мая. Команда "Сколково" примет участие в Международном автопробеге "Ралли мира". Международный автопробег "Ралли мира" ежегодно проводится в рамках официальной программы ПМЭФ. 27 мая в Монте-Карло принц Монако Альберт II лично даст старт первому этапу автопробега – марафону на электромобилях.

Electric Marathon – это соревнования на кубок им. Андрея Платоновича Нагеля, легендарного русского автогонщика и журналиста. Команды из Чехии, Эстонии, Беларуси, Норвегии, Монако на автомобилях Tesla проедут через всю Европу на максимально допустимой скорости, с непременным соблюдением правил дорожного движения. Россию в электромарафоне представят команды от Moscow Tesla Club и Фонда "Сколково".

"Для "Сколково" важно поддерживать такое сотрудничество, поскольку речь идет о популяризации экотехнологий и инновационном подходе к использованию энергетических и логистических систем. Это также является способом укрепления культурных связей Европы и России. "Сколково" гордится возможностью быть партнером и местом проведения одного из этапов "Ралли Мира" в этом году", - сказал в своем обращении к участникам ралли председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

Электромарафон финиширует 4 июня в ИЦ "Сколково". Здесь состоится первое награждение победителей ралли. Как отмечает исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий Фонда "Сколково" Олег Дубнов, ИЦ "Сколково" заявлен как территория, которая будет закрыта для использования транспортных средств с бензиновыми двигателями, и это реальность уже завтрашнего дня. В "Сколково" более 20 инновационных компаний разрабатывают технологии и коммерциализируют продукты в области экологически чистого электрического транспорта.

"Международный автопробег "Ралли мира" - это заметное мероприятие по популяризации электротранспорта. Участники ралли покажут на своем опыте, что электромобилю есть место на европейско-российском маршруте. Для "Сколково" это дополнительная возможность укрепить деловые и технологические связи с европейскими партнерами, подтвердить заинтересованность и готовность участвовать в глобальном электромобильном тренде", - резюмирует Олег Дубнов.

В рамках соревнования запланировано много мероприятий: награждение победителей в Сан-Марино у правительственного дворца, соревнование по слалому в Минске, встреча с единомышленниками на заводе супермашин в Венгрии и другие.

Второй финиш электромарафона состоится 6 июня, на площадке ПМЭФ – 2019.

"Автопробег не случайно ежегодно проводится в рамках официальной программы ПМЭФ. Главной целью форума является расширение границ для бизнеса. Мы же помогаем установить позитивные отношения со многими странами, вовлекая в ралли больше государств. В следующем году мы уже расширим географию автопробега и пригласим к личному участию руководителей государств", - отмечает организатор "Ралли мира", президент фонда "Будущее Родины" Кюри Усманов.

Второй этап "Ралли мира" важен для мирового бизнес-сообщества. Это автопробег эксклюзивных автомобилей под лозунгом "Из Санкт-Петербурга с любовью". Он стартует 8 июня с Исаакиевской площади Санкт-Петербурга и завершится в Монте-Карло 13 июня.

В составе колонны – эксклюзивные Бентли, Роллс-Ройсы и другие марки авто. Причем многие из этих машин являются единственными экземплярами во всем мире. Участие в автопробеге примут топовые российские и зарубежные бизнесмены.

Помимо глобальной цели – расширения границ для бизнеса, этот этап ралли имеет и высокую культурную цель: впервые показать эксклюзивный концерт в исполнении Санкт-Петербургского симфонического оркестра имени И.А. Мусина.

Шедевры классической музыки будут исполнены на электронных музыкальных инструментах: скрипках, альтах, контрабасах и электро-пианино. В их исполнении прозвучат произведения Вивальди "Времена года", саундтрек из кинофильма "Игра престолов" и другие.

Организатор автопробега считает, что именно культурный обмен между странами играет главную роль в установлении дипломатических отношений, расширении возможностей сотрудничества, выстраивании конструктивного диалога.

Возрастная категория 18+.

Международный автопробег "Ралли Мира" - это ежегодное мировое событие в рамках официальной программы Петербургского международного экономического форума. Основной идеей ралли третий год подряд является миротворческая миссия в укреплении деловых и культурных отношений между Россией и Европой, а также вклад в международные усилия по обеспечению мира. В 2019 году автопробег пройдет с 27 мая по 13 июня под лозунгом "Европа любит Россию. Евразия наш общий дом".

Организаторами "Ралли Мира - 2019" выступают благотворительный фонд "Будущее Родины", фонд принца Монако Альберта II, мероприятие проводится при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

Генеральные информационные партнеры: Информационное агентство ТАСС, "Комсомольская правда", Luxury Magazine.

Официальные информационные партнеры: TV BRICS, медиа-холдинг "Регионы России", радио "Монте Карло", Авто Mail.Ru.

Для получения дополнительной информации, по вопросам информационного партнерства, организации интервью с участниками Ралли обращайтесь в пресс-службу марафона:

Елена Рожкова

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