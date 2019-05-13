В Москве в третий раз пройдет AdIndex City Conference

Москва, 13 мая. В Москве 21 мая в третий раз пройдет AdIndex City Conference — самое масштабное весеннее событие в российской рекламе.

Редакция AdIndex приглашает рекламистов и маркетологов стать частью индустриального однодневного нетворкинга. С утра до вечера рекламный город-фестиваль будет обсуждать индустриальные вопросы: проблемы, тренды, новые технологии и многое другое. На один день территория города превратится в Advertising Imaginarium.

День: work, work, work

В многочисленных мини-конференциях примут участие около 1500 человек, а с докладами и кейсами выступят более 100 спикеров, представляющих ключевые компании на рынке рекламных и маркетинговых коммуникаций, digital, e-commerce, IT-индустрии и т.д.

Акцент конференции будет сделан на практике применения рекламных технологий и обмене знаниями о том, чем рынок будет жить в обозримом будущем. Речь пойдет об эффективном распределении бюджетов, автоматизации маркетинга и бизнес-процессов агентств, доминировании mobile; о том, кто такие рекламщики-центениалы, как с ними работать и какое поколение будет следующим; как не потеряться в big data, быть в авангарде ситуативного маркетинга, оставаться на гребне хайпа и стать лидером SMM. Посетители обсудят более 20 самых актуальных тем не в лекционном формате.

Вечер: Old Money Party, или AdIndex Media Awards 2019

После деловой программы AdIndex City Conference состоится AdIndex Media Awards, награждение лидеров индустрии медиазакупок. Победители будут определены на основе результатов ежегодного рейтинга крупнейших медиабайеров, составляемого AdIndex более 10 лет. Представители компаний-рекламодателей назовут лучших подрядчиков по медиазакупкам в четырех сегментах: ТВ, пресса, радио и наружная реклама. Обладателями премии станут лидеры по обороту и качеству сервиса, т.е. по интегральной оценке, учитывающей оба показателя.

Программа конференции и AdIndex Media Awards 2019: conf.adindex.ru

По вопросам участия в конференции: info@adindex.ru

По вопросам спонсорских и партнерских интеграций: help@adindex.ru

г. Москва, Саввинская наб., д. 12, стр. 10 "Г", Банкетный Комплекс "Ш.Ё.Л.К", вход с набережной.

Возрастное ограничение 18+