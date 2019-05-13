В рамках Семейного финансового фестиваля пройдет детская программа

Москва, 13 мая. Познакомиться с финансами в доступной форме, узнать, как выбрать профессию, разумно экономить, приумножить личные сбережения, инвестировать и зарабатывать, даже если тебе нет 18 лет, смогут участники Семейного финансового фестиваля, который состоится 18 мая в Москве.

На площадке фестиваля будут организованы 20 различных локаций, где пройдут лекции, мастер-классы, игровые уроки, квесты, командные интеллектуальные игры, консультации на тему финансовой грамотности для детской и взрослой аудитории.

Для подростков состоятся интерактивы и лекции в локации "Школа", где известные эксперты разберутся в юридических тонкостях молодежного бизнеса, расскажут, как начать инвестировать, избежать ошибок и обрести финансовую свободу.

Среди спикеров "Школы":

- Павел Деньгин, сооснователь Школы семейных финансов "Деньгин's";

- Кирилл Дроздовский, эксперт в области маркетинга и стартапов, автор стартап-лагеря для подростков BIZCAMP;

- Ирина Ишмуратова, автор проекта "Школа будущего банкира", руководитель Центра финансовых знаний для взрослых и детей;

- Наталия Рыжова, финансовый консультант, руководитель отдела продаж личных видов страхования компании "Росгосстрах Жизнь";

- Оксана Уланова, финансовый консультант, основатель онлайн-школы "Финансовый ЗОЖ" и другие.

Сегодня большинство россиян (61%) не привлекают детей к учету доходов, расходов и планированию семейного бюджета, свидетельствуют данные опроса Аналитического центра НАФИ. Пока родители заняты работой и бытом, дети пребывают в радостной поре беззаботного детства. Однако если основы финансовой грамотности не будут заложены в раннем возрасте, то, повзрослев, ребенок может столкнуться с множеством финансовых неожиданностей.

Всего программе фестиваля — более 80 активностей для взрослых и детей. Подробная программа на familymoneyfest.ru.

Участие в фестивале бесплатное, при условии предварительной регистрации на сайте мероприятия.

Возрастная категория 6+