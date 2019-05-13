Москва, 13 мая. Фотоконкурс "Точка на карте - 2019" объявляет новую номинацию. VIII ежегодный фотоконкурс "Точка на карте" проводится в рамках XIII Международного фестиваля фотографии "ФОТОПАРАД в Угличе". Работы на конкурс принимаются с 22 марта до 31 мая 2019 года.

Совместно с партнером фестиваля, порталом "Это Кавказ", объявляется прием работ еще в одну номинацию конкурса этого года, посвященную республикам Северного Кавказа. В отборе победителей примет участие бильдредакторы портала, а лучшие работы будут опубликованы на сайте.

В номинацию принимаются как одиночные фотографии, так и серии (не более 10 работ), рассказывающие о жизни людей, природе, культуре и традициях Северного Кавказа, сделанные в малых городах и поселениях Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ставропольского края и Чечни. Один автор может подать одну серию или не более пяти одиночных фотографии. Среди всех поданных работ выбираются три призовых места, без разделения на серии или одиночные фотографии.

Тема конкурса этого года – "Ритмы повседневности". Традиционно на конкурс принимаются работы, снятые в населенных пунктах любой точки мира, кроме городов-миллионников. Фотографии должны быть созданы в 2017-2019 годах с помощью аналоговых или цифровых фотокамер, других фотографических техник. Гражданство и возраст авторов никак не ограничены.

Председатель жюри, Александр Китаев: "Если говорить о моих личных ожиданиях, то, простите за пафос, я хочу увидеть, как и чем живет та или иная страна. Не как строятся заводы и фабрики, а как живут люди. Что они любят, от чего печалятся, чему радуются, от чего негодуют, чем восхищаются, над чем смеются и т.д. Жду, что фотографии участников конкурса будут умны и грамотны, лишены штампов, банальностей и запаха конъюнктуры. Буду рад любому индивидуальному, творческому подходу в решении той или иной конкурсной задачи. Словом, всматриваясь в фотографии конкурсантов я хочу удивляться, радоваться и гордиться неординарным творческим потенциалом человека с фотоаппаратом".

Кроме Александра Китаева в итоговое жюри вошли:

- Ольга Бубич - фотограф, эссеист, преподаватель;

- Андрей Безукладников - фотограф; основатель и руководитель интернет-ресурса Photographer.ru;

- Владимир Левашов, историк фотографии, российский художественный и фото-критик, куратор современного искусства, арт-директор Stella Art Foundation;

- Александр Сорин – фотограф, куратор, организатор Центра документальной фотографии Fotodoc.

Все пять членов жюри соберутся в Угличе в дни фестиваля "Фотопарад" для того, чтобы увидеть и обсудить работы финалистов, которые будут показаны на выставке в Угличском Кремле. Победитель Гран-При и призовые места во всех номинациях будут объявлены 11 августа 2019 года на торжественной церемонии закрытия фестиваля. Призеры фотоконкурса награждаются ценными призами от партнеров фестиваля фотографии "Фотопарад в Угличе".

Более подробную информацию о фотоконкурсе можно прочесть здесь.

Возрастная категория 6+

Международный фестиваль фотографии "ФОТОПАРАД в Угличе" проводится ежегодно в начале августа. В этом году он пройдет с 7 по 11 августа. Цель фестиваля – создание площадки, объединяющей любителей и профессионалов в области фотоискусства и фотожурналистики, дающей возможность заявить о себе молодым талантам. Каждый год в программе фестиваля: лекции, творческие встречи, мастер-классы, семинары, портфолио-ревю, выставки российских и зарубежных фотографов, итоговая экспозиция работ финалистов и церемония награждения победителей конкурса "Точка на карте".