В рамках Санкт-Петербургского книжного салона пройдет театрально-музыкальный open-air

Санкт-Петербург, 13 мая. В Санкт-Петербурге, на Манежной площади и Малой Садовой c 23 по 26 мая в рамках книжного салона развернется театрально-музыкальное действо в формате open-air. В этом году книжный салон посвятили Году театра. Это определило культурную составляющую.

Флагман культурной программы и партнер салона театр "Мюзик-холл" покажет отрывки из мюзиклов "Великий Гэтсби" и "Портрет Дориана Грея". Театр-фестиваль "Балтийский дом" представит фрагменты спектакля "Театральный роман", Театр на Литейном - постановку "Вишневый сад. Тишина". Театр "Русская антреприза" имени Андрея Миронова познакомит с проектом "Маленькие трагедии. Моцарт и Сальери", а Театр музыкальной комедии - с новым мюзиклом "Девчонка на миллион".

Для детей "Мюзик-холл" готовит отрывки из детских спектаклей - "Винни-Пух и все-все-все", "Мэри Поппинс с нами", "Маугли", "Алиса в стране чудес".

Меломаны смогут насладиться самой разной музыкой: классикой, роком, джазом и даже военной песней. Торжественное открытие салона по традиции будет сопровождать выступление оркестра "Северная симфония" под руководством маэстро Фабио Мастранджело.

Артисты музыкальных театров подготовят специальную программу "Час мюзикла". Любители джазовой музыки услышат игру известного петербургского джазмена Давида Голощекина. Для молодежи выступят музыкальные группы: Markscheider Kunst, "МонКихот", рок-группа "Свод", "Банда Классикофф", "Корица project".

Завершением первого дня работы книжного салона - 23 мая - станет спектакль по мотивам последнего романа Евгения Водолазкина "Брисбен". Автор бестселлеров "Лавр" и "Авиатор" сам поднимется на сцену театра "Мюзик-холл", чтобы исполнить роль чтеца. Также в постановке примут участие актер Игорь Скляр и гитарист-виртуоз Михаил Радюкевич.

Посетителей также ждет много интерактивных представлений в исполнении уличных театров. На Манежной площади можно будет прокатиться на большом цирковом велосипеде и надуть гигантский мыльный пузырь. А на Малой Садовой установят телефонные будки "Позвони поэту", позволяющие любому желающему услышать голоса прославленных литераторов - Довлатова, Блока, Гранина и др.

Книжный салон проводится в Северной столице уже четырнадцатый раз. В этом году в книжном форуме примут участие известные российские и зарубежные авторы: Алексей Сальников, Алексей Иванов, Андрей Рубанов, Олег Демидов, Евгения Некрасова, Леонид Юзефович, историк Алексей Кузнецов, издатель Елена Шубина, главный редактор журнала "Сноб" Сергей Николаевич, а также критики, литературоведы, филологи.

Более двухсот издательств из разных уголков России и мира привезут в Петербург книжные новинки.

Организаторы Санкт-Петербургского международного книжного салона:

Российский книжный союз, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга.

Оператор - АНО "Петербургские медиа-проекты".

Генеральным информационным партнером книжного салона является Информационное агентство России ТАСС.

Возрастная категория: 6+

Контакты:

Виктория Опекина, пресс-секретарь Санкт-Петербургского Международного Книжного Салона

Тел: 8-921-387-25-46

e-mail:viktoriaopekina@gmail.com