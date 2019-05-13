В Венеции открылась выставка "В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто"

Москва, 13 мая. В Венеции открылась выставка Пушкинского музея и Stella Art Foundation "В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто". Проект в рамках направления "Пушкинский XXI" посвящен 500-летию со дня рождения Тинторетто и проходит во время 58-й Венецианской биеннале современного искусства.

Инсталляции современных художников Дмитрия Крымова, Ирины Наховой и Гари Хилла заполнили пространство церкви Сан-Фантин. Каждое из произведений по своему трактует важнейшие мотивы творчества Тинторетто, среди которых — духовное единение людей, мотив чуда, а также его мастерская работа с динамикой пространства и выразительными возможностями света. Работы вступают в диалог с полотном Тинторетто "Происхождение любви" из собрания Пьетро Скарпа, картиной его последователя художника-модерниста Эмилио Ведова и историческим контекстом места.

Выставку посетила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец и отметила, что проект имеет грандиозный успех.

Среди гостей открытия: Ксения Собчак, Константин Богомолов, Алена Долецкая, Эвелина Хромченко, Андрей Бартенев, Зельфира Трегулова, Стелла Кесаева, Тереза Мавика, Ольга Свиблова, Василий Церетели, Алексей и Дарья Ананьевы, Айдан Салахова, Вика Газинская, Антон и Виктория Борисевич, Емельян Захаров, Александра Вертинская, Роман Ковалишин, Оксана Бондаренко, Елена Зайцева, Миранда Мирианашвили, Леонид Огарев, Татьяна Пеганова, Ирина Вольская и другие.

Проект организован при поддержке партнера направления "Пушкинский XXI" — компании Mail.Ru Group. Партнер перформативной программы выставки — Российский институт театрального искусства — ГИТИС. Прием по случаю открытия выставки организован при участии Андрея Чеглакова. Музей выражает благодарность Татьяне Пегановой за поддержку события.

Возрастная категория 18+

Даты проведения: 11 мая — 11 сентября 2019.

Место проведения: Италия, Венеция, церковь Сан-Фантин.

Художники: Тинторетто (Италия), Дмитрий Крымов (Россия), Ирина Нахова (Россия), Гари Хилл (США), !Mediengruppe Bitnik (Швейцария), Эмилио Ведова (Италия).

Кураторы выставки: Марина Лошак, Ольга Шишко.

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