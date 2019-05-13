Ямал вошел в ТОП-15 регионов России по развитию государственно-частного партнерства

ТАСС, 13 мая. Ямало-Ненецкий автономный округ занял 15 место в ежегодном рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства, который представил Национальный центр ГЧП, сообщили в пресс-службе главы региона. За последние два года округ значительно улучшил свою позицию: в 2016 году Ямал занимал 40-е место, в 2017 году – 29-е. Место в данном рейтинге учитывается при оценке инвестиционной привлекательности региона.

Проекты ГЧП

В 2018 году заключено концессионное соглашение о реконструкции аэропорта в Новом Уренгое. Это первый в стране аэропорт, который будет модернизироваться на условиях концессии. Проект предусматривает строительство нового пассажирского терминала площадью около 15 тыс. кв. м с 12 стойками регистрации и тремя телескопическими трапами. На привокзальной площади будут оборудованы две парковки: краткосрочная на 200 мест и долгосрочная на 300 мест. Планируется также провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежных дорожек. План развития аэропорта позволяет в будущем увеличить площадь терминала и оборудовать сектор для международных рейсов.

Во время реконструкции аэропорт в Новом Уренгое продолжит принимать самолеты. Открыть новый терминал планируется в 2021 году.

На условиях государственно-частного партнерства в округе строится мост через реку Пур. Работы завершатся в 2021 году. Мост свяжет восточные районы округа с основной сетью региональных дорог и решит проблему с транспортным сообщением в период распутицы. Сейчас перебраться на другой берег реки можно по платной понтонной переправе, движение по которой прекращается на несколько недель во время ледохода и ледостава.

Капитальная переправа строится за счет частных инвестиций. Проезд по новому мосту будет бесплатным для всех легковых автомобилей, транспорта экстренных служб, автобусов и мотоциклов.

В 2018 году подписано концессионное соглашение о строительстве Северного широтного хода. Он соединит Северную и Свердловскую железные дороги. Магистраль сократит протяженность доставки грузов из Западной Сибири в порты Балтийского моря и разгрузит существующий южный маршрут, выходящий на Транссибирскую магистраль.

За счет частных инвестиций в округе также строятся социальные объекты. К 2021 году на условиях муниципально-частного партнерства будет построено 13 детских садов на более чем три тыс. мест. Кроме того, в 2019 году планируется заключить концессионные соглашения на строительство двух школ в Салехарде, а также в Муравленко, Ноябрьске и Тазовском. Это обеспечит в общей сложности более четырех тыс. мест.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи три ямальских проекта получили национальную премию в области ГЧП "Росинфра". Проект реконструкции аэропорта в Новом Уренгое победил в номинации "Сделка года", проект строительства моста через реку Пур – в номинации "Частная инициатива", проект по созданию участка Северного широтного хода "Обская – Салехард – Надым" назвал лучшим ГЧП-проектом в сфере транспорта.