Группа "Мумий Тролль" выступит на фестивале "Дикая Мята"

Москва, 13 мая. В Тульской области в 140 км от Москвы с 28 по 30 июня состоится крупнейший независимый музыкальный фестиваль "Дикая мята" - единственный российский open-air, признанный европейской ассоциацией фестивалей.

Одним из хедлайнеров мероприятия станет группа "Мумий Тролль". Коллектив специально для фестиваля подготовил уникальную программу "Морская - Северозапад", в которую войдут песни из альбомов "Морской" и "Икра", редкие композиции с пластинок "Точно Ртуть Алоэ" и "SOS Матросу". Кроме того, по словам Ильи Лагутенко, он исполнит свежие песни из нового альбома "ВОСТОК Х СЕВЕРОЗАПАД".

Также лидер группы "Мумий Тролль" отметил, что "фестивальные движения позволяют в сегодняшнем мире выходить в оффлайн общение, которое необходимо поколению XXI века". "Музыкальные перформансы имеют силу формировать вкусы публики, что распространяется потом на разные сферы жизни", - рассказал музыкант.

На фестивале будет оборудовано несколько сцен, на которых в течение трех дней состоятся 100 концертов. На "Дикой мяте", помимо "Мумий Тролля", выступят британские звезды 90х Primal Scream, "Аквариум", Баста, "Дельфин", Alai Oli, James Leg, Монеточка, Dubioza Kolektiv, Нейромонах Феофан, Lola Marsh, DaKooka, Sirotkin, Junkyard Storytellaz, Vice Versa, "НагУаль", "Нотэберд", "Дайте танк (!)", "СОВА", "Тинтал", KOSMONAVTY, Parks, Squares and Alleys, Nizkiz, Starcardigan, Faithless DJ Set, The Hatters, The Great Machine, "Тараканы!", Zventa Sventana, Ivan & The Parazol, Shortparis, EUT, OLIGARKH, "кАчевники", "Комсомольск", Vurro, Анна Пингина, The Blind Suns, Junkyard Storytellaz, "Кирпичи", "Альянс", "Марлины", Эрика Луондмоен, "Казускома", Vurro, Radioslam, Messer Chups, Анна Пингина, "Андеграунд", Caleb Hawley и Messer Chups.

Помимо мощного профессионального саунда, организаторы позаботились и о комфорте гостей фестиваля. По всей территории будут оборудованы просторные кэмпинг-зоны с бесплатным горячим душем, фонтанчиками с питьевой водой, мачтами освещения, современным информационным центром, где можно вызвать такси, получить расписание транспорта и заказать экскурсии. Кроме того, будут детские площадки с развлекательными корнерами, огромные фудкорты и множество фудтраков, фестивальный кинотеатр, лекторий и ярмарка с дизайнерской одеждой и украшениями.

Возрастная категория 6+

Где: Алексинский р-н, Бунырево (140 км от Москвы).

Когда: с 28 по 30 июня 2019.

Цена: взрослый билет на 3 дня - 4500 рублей.

Подробнее по ссылке.

Билеты продает: ООО "Джей - групп".

Юридический адрес: 117292, г. Москва, ул. Вавилова, д. 65а, этаж 14, пом. I, антресоль 14 пом.I ком. 1.

ОГРН: 1137746102273