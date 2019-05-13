22-23 мая парк МГИМО впервые примет предпринимательский Open Air

Москва, 13 мая. В МГИМО 22-23 мая пройдет Первый предпринимательский Open Air #МыЕсть.

Подобная инициатива впервые соберет на открытом пространстве новое поколение российских предпринимателей. В формате Open Air с 10:00 начнут работу площадки проектов: Black Star, Деловая среда, ГК Like, Бизнес Молодость, Experum, клуб "АБРАУ ЙОГА".

Молодые предприниматели поделятся опытом организации бизнеса и расскажут о том, как создать свою нишу в современной экономике. Перед гостями выступят сооснователь Black Star Павел Курьянов, сооснователь Experum Евгений Ларионов, основатель ГК Like Аяз Шабутдинов, сооснователь сообщества "Бизнес Молодость" Петр Осипов, представители платформы "Деловая среда", компании Greenwood, а также Ассоциации итальянских предпринимателей в России. Представители ГБУ "Малый бизнес Москвы" расскажут о мерах поддержки московского бизнеса.

Форсайты, мастер-классы, лекции TED, уникальные компании – именно для этого в течение двух дней будут работать площадки Open Air #МыЕсть.

На площадке клуба "АБРАУ ЙОГА" пройдут выступления предпринимателей в сфере здорового образа жизни. Они расскажут об уникальных практиках и технологиях, которые помогут ответить на вопросы: "Как управлять стрессом?", "Где взять идеи для развития" и т.д. Состоятся обсуждения и диспуты на тему "Здоровый бизнес".

На фудкортах можно будет попробовать продукцию предпринимателей-участников.

В течение дня на сцене будут звучать модные хиты в исполнении известных диджеев. Несколько сетов представит команда высшей лиги КВН "Сборная Великобритании", а в 19:00 начнется концертная программа, где выступят Натан, Миша Марвин, Клава Кока, Дана Соколова.

Первый предпринимательский Open Air #МыЕсть пройдет в рамках II Столыпинского форума "Стратегии для России".

Участие в Open Air бесплатное.

Ссылка на регистрацию.

Возрастная категория 12+