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Захар Прилепин даст старт циклу "РУССКОЕ" на третьей сцене МХАТ им. Горького

Представление новой книги Прилепина станет первым мероприятием в серии спектаклей и событий, посвященных России и стоящим перед ней вызовам

Москва, 13 мая. На Третьей сцене МХАТ им. Горького 19 мая в 19:00 спектаклем по роману Захара Прилепина будет открыт сезон особых постановок "РУССКОЕ" (18+). Автор лично представит свою новую книгу. "Некоторые не попадут в ад"  - остросовременный роман-фантасмагория в классическом формате "писатель на войне" (18+). Это один из самых личных романов Захара Прилепина: дистанция между автором и героем сокращена до минимума. Книга посвящена событиям на Донбассе, в которых автор принимал участие.

Помимо автора, Захара Прилепина, книгу будут представлять художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков и артисты театра: В.В. Клементьев, М.В. Бойцов, Э.В. Цымбал.

Художественный театр исторически - главный национальный драматический театр страны. Сегодняшний МХАТ им. Горького следует этой гражданской линии, обращаясь к нации в целом, откликаясь на жесткие вызовы времени, исследуя прошлое России от нынешнего времени до самых глубоких исторических корней. В рамках цикла спектаклей и событий, объединенных названием "РУССКОЕ" (18+), театр намеревается поставить на сцене целый ряд текстов, среди которых поэма Анны Ревякиной "Шахтерская дочь" (16+), роман Евгений Водолазкина "Лавр" (12+), документальная повесть Захара Прилепина "Семь женщин Есенина" (16+) и другие.

Открытие сезона "РУССКОЕ" в МХАТ им. М. Горького состоится 19 мая в 19:00 на Третьей сцене.

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