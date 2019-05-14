Татарстан стал медиалидером импортозамещения в апреле

Москва, 14 мая. Национальная премия "Приоритет" представляет итоги апрельского медиарейтинга активности российских регионов в области импортозамещения. Первое место регионального рейтинга в апреле 2019 года заняла Республика Татарстан. Последующие места заняли Башкортостан и Краснодарский край, которые регулярно находятся в пятерке лидеров.

ТОП-10 регионов

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс

1. Татарстан 1 930,1

2. Башкортостан 1 644,0

3 . Краснодарский край 1 411,8

4. Республика Крым 1 280,0

5. Свердловская область 1 064,4

6. Санкт-Петербург 1 007,6

7. Пермский край 954,7

8. Челябинская область 832,1

9. Московская область 790,7

10. Новосибирская область 574,1

Самые заметные события регионов в контексте "импортозамещение"

Фармацевтический медицинский кластер Республики Татарстан и промышленный кластер биотехнологий Кировской области подписали соглашение для обмена опытом по применению нанотехнологий в области здравоохранения и в сфере производства лекарств в рамках программы по импортозамещению. Также СМИ сообщали о том, что в Казани запустили импортозамещающее производство медицинских имплантатов, предназначенных для хирургического лечения переломов костей. Власти Татарстана планируют в 2020—2021 годах запустить серийный выпуск отечественных кабриолетов Aurus и создать на заводе-производителе в ОЭЗ "Алабуга" до 1 тыс. рабочих мест.

СМИ сообщали о том, что в Республике Башкортостан продолжается работа, направленная на реализацию Дорожной карты по расширению использования высокотехнологичной и импортозамещающей продукции предприятий региона. Также СМИ сообщали, что интерес к импортозамещению в организациях Башкортостана, по словам руководителя направления инфраструктурных решений группы компаний Softline в ПФО Олега Садыкова, вырос в три раза за последний год. Помимо этого, в селе Большой Куганак Стерлитамакского района Башкортостана реализуется инвестпроект в сфере импортозамещения - завод по выпуску многослойной асептической упаковки.

На Кубани соей засеют свыше 210 тыс. га: проект направлен на импортозамещение пищевой добавки - изолят соевого белка. Также СМИ сообщали, что импортозамещающую продукцию производителей Краснодарского края закупают 125 стран мира. Помимо этого, научно-исследовательский потенциал военного инновационного технополиса "Эра", который находится в Анапе, выходит на проектную мощность, и одна из ключевых задач, возложенных на "Эру", — импортозамещение в сфере программно-аппаратного обеспечения.

О рейтинге

Новый рейтинг, рассчитывающийся с июня 2018 года, основан на МедиаИндексе "Медиалогии" и является совместным проектом Национальной премии в области импортозамещения "Приоритет" и исследовательской компании "Медиалогия". Рейтинг рассчитывается ежемесячно. При его расчете учитываются упоминания регионов и компаний РФ в контексте импортозамещения. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 49 тыс. источников, в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Возрастная категория 12+

О премии "Приоритет"

Первая и единственная национальная премия в области импортозамещения "Приоритет" учреждена в 2015 году НП "Центр общественных связей". Ее цель – содействовать активному развитию импортозамещения в России, повысить авторитет национальных производителей, увеличить спрос на отечественные продукты и технологии.

Организатор: КГ "Деловая Лига". Официальный партнер – ПАО "ГМК "Норильский никель". Генеральный информационный партнер – ТАСС.

Контактная информация для СМИ:

Галина Емельяненко,

директор по коммуникациям

Национальной премии в области импортозамещения "Приоритет"

mob: +7 (985) 7746251, e-mail: pr@prioritetaward.ru