На "НАШЕСТВИИ" выступят катри-рэп-дуэт Заточка и Jane Air

Москва, 14 мая. Обнародованы новые имена коллективов, выступления которых состоятся в Большом Завидове 19, 20 и 21 июля в рамках "НАШЕСТВИЯ - 2019". К 20-летию "НАШЕСТВИЯ" в этом году при поддержке интернет-радиостанции ULTRA на фестивале впервые появится сцена с одноименным названием.

Лайн-ап "Ультры" пополнили еще несколько имен:

- 4 апреля

- Заточка

- Моды

- Jane Air

А на Главной сцене фестиваля заявлено выступление нового одноименного проекта Алексея Горшенева.

"Год назад лидер легендарной рок-группы "Кукрыниксы", отметив с размахом 20-летие коллектива серией масштабных концертов, объявил о прекращении ее существования. Финальным аккордом стало грандиозное выступление в качестве хедлайнера на фестивале "НАШЕСТВИЕ - 2018", где свет, звук и драматургия шоу достигли своего апогея. И вот через год Алексей примет участие в фестивале "НАШЕСТВИЕ - 2019" в составе "Проекта Горшенев". Специально для фестиваля будет подготовлена программа, включающая как новые песни "Проекта Горшенев", так и полюбившиеся фанатам боевики группы "Кукрыниксы", - прокомментировали участники коллектива.

Дебютант фестиваля, группа "Заточка": "Мы исполним лучшие треки с дебютного альбома "Грязное дельце", а также пару песен с альбома, который мы готовим к выпуску в этом году. Над ним сейчас и ведется усиленная работа. Это "НАШЕСТВИЕ" будет для нашей группы первым, поэтому мы собираемся повеселиться как следует и надеемся, что присутствующие кайфанут вместе с нами".

"Я хотел бы сказать, что для нас это большая честь, мы с удовольствием сыграем на юбилее фестиваля "НАШЕСТВИЕ". Конечно, мы сыграем все наши главные песни, главные хиты, сыграем песни, которые знают слушатели "НАШЕго радио", наверняка сыграем новые песни (это будут песни, специально отобранные для фестиваля). Это будет мощный, роковый сет. Конечно, не обойдется без сюрпризов, но я не хотел бы сейчас рассказывать о них по двум причинам. Во-первых, потому, что сюрприз должен оставаться сюрпризом. Во-вторых, мы еще не до конца все придумали и именно этим занимаемся в данный момент", - пояснил музыкант группы "Моды" Фил Кружков.

На "НАШЕСТВИИ - 2019" выступят: ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачев, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Сергей Бобунец, Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Anacondaz, Мураками, F.P.G, План Ломоносова, MORDOR, Бригадный подряд, Эпидемия, Кирпичи, Операция Пластилин, Громыка, Нервы, Гудтаймс, Тролль Гнет Ель, [AMATORY], Jane Air, Монгол Шуудан, ##### (5 DIEZ), Моды, Casual, LASCALA, STIGMATA, 7000$, 7РАСА, Catharsis, ORIGAMI, Аркона, Казускома, кис-кис и многие другие.

Анонсы новых участников, свежие треки самых ярких представителей альтернативной музыкальной волны, подробности о сцене "УЛЬТРА" - в эфире радио "ULTRA" (radioultra.ru).

Все подробности о фестивале "НАШЕСТВИЕ - 2019" - на сайте nashestvie.ru, в эфире НАШЕго Радио и в социальных сетях радиостанции.

О фестивале

"НАШЕСТВИЕ" – крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом, является самым масштабным и посещаемым ежегодным фестивалем в России и ближнем зарубежье. Проводится с 1999 года. Основан радиостанцией "НАШЕ Радио".

19, 20 и 21 июля 2019 года в Большом Завидове Тверской области "НАШЕСТВИЕ" отметит круглую дату – 20 лет. За долгий путь развития фестиваля зрителям были представлены практически все самые значимые российские артисты. "НАШЕСТВИЕ" – это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и легендарным, и молодым исполнителям.

С 2009 года "Главное приключение года" обрело постоянную "прописку" – Большое Завидово в Тверской области. Огромная территория, расположенная в Тверской области, находится в 10 км от федеральной трассы "Москва – Санкт-Петербург" и в 3 км от железнодорожной платформы "Конаковский Мох".

"НАШЕСТВИЕ" стремится стать одним из самых комфортных по условиям пребывания из всех подобных открытых мероприятий не только в России, но и за рубежом. Это обеспечивается созданием в полевых условиях колоссальной по объему инфраструктуры. Каждый год организаторы делают все, чтобы бытовые условия для всех категорий зрителей становились более комфортными, а развлекательная программа – разнообразнее.

Возрастная категория 18+

С 2017 года билеты на фестиваль стали именными, и приобрести их можно только на www.nashestvie.ru.

Билеты продает общество с ограниченной ответственностью "Современные Концертные Технологии" ОГРН 5177746056879. 123060, Москва, а/я 10, ООО "СКТ"