Исполнительный директор ПАО "МЗИК" Андрей Портнов награжден орденом "За военные заслуги"

ТАСС, 14 мая. Первый заместитель генерального директора - исполнительный директор одного из ведущих предприятий ОПК Урала - ПАО "МЗИК" (Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, Екатеринбург) Андрей Портнов стал первым в Свердловской области кавалером ордена "За военные заслуги" среди работников оборонно-промышленного комплекса. Высокую государственную награду ему вручил губернатор Евгений Куйвашев на торжественном приеме, посвященном 74-й годовщине Великой Победы.

Как сообщают в пресс-службе ПАО "МЗИК", Андрей Портнов посвятил предприятию почти 40 лет. Впервые переступил проходную завода еще студентом пятого курса Казанского авиационного института – проходил производственную, а затем и преддипломную практики. После окончания вуза молодого специалиста ждала интересная и ответственная работа. ЗиК в то время осваивал серийное производство основных боевых средств для перспективного ракетного комплекса. "Перед нами стояла задача сдать изделия во что бы то ни стало, и мы ее выполняли. Как во время войны. Был особый кураж: хотелось доказать, в первую очередь самим себе, что мы способны сделать, на первый взгляд, невозможное", - вспоминает Андрей Портнов.

На заводе имени М.И. Калинина Портнов прошел путь от старшего мастера, заместителя начальника цеха, заместителя директора по материально-техническому обеспечению, по финансовым вопросам и внешнеэкономическим связям до первого заместителя - исполнительного директора предприятия. При его участии было создано и модернизировано более 20 образцов ракетного вооружения для Сухопутных войск, Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и для системы стратегической противоракетной обороны страны.

На торжественном приеме награду получил еще один калининец - старший мастер участка сварочно-сборочного цеха Данир Гилемханов. Губернатор вручил ему медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Датой вручения награды стал канун Дня Победы. Присутствовавший на торжественном приеме начальник штаба - первый заместитель Командующего войсками Краснознаменного Центрального военного округа, Герой России Михаил Теплинский назвал Урал, Свердловскую область, краем творцов оружия и Победы, и по сей день остающимся центром оборонной промышленности России.

Об ордене

Орден "За военные заслуги" был учрежден Указом президента РФ в марте 1994 года. Им награждаются офицеры за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения боевых или учебных задач, за высокую боевую готовность войск и заслуги в укреплении военного сотрудничества с иностранными государствами. А с декабря 2011 года ордена удостаиваются и представители гражданских специальностей - работники оборонно-промышленного комплекса, научных и научно-исследовательских организаций, государственных органов.

"Теперь в перечне кавалеров ордена, кроме легендарного оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова, есть и представитель ПАО "МЗИК". Этот факт еще раз доказывает, насколько важен и ценен труд калининцев в масштабах страны", - отметили на предприятии.

О ПАО "МЗИК"

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.