Тюменские и китайские вузы на международной выставке в Сиане договорились о сотрудничестве

ТАСС, 14 мая. Тюменский государственный и Тюменский индустриальный университеты подписали соглашения о сотрудничестве с китайскими вузами в ходе IV Международного ЭКСПО Шелкового пути в китайском Сиане. В церемонии приняли участие полпред президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщили в пресс-службе губернатора.

Так, Тюменский индустриальный университет подписал соглашения с Сианьским нефтяным и Сианьским транспортным университетами. Тюменский государственный университет планирует развивать взаимодействие с Сианьским университетом международных исследований, Шэнсиским педагогическим и Северо-Западным университетами.

"Тюменские вузы имеют богатую историю партнерских отношений с университетами КНР. По программе международного студенческого обмена в Региональном институте международного сотрудничества и на филологическом факультете ТюмГУ изучают русский язык китайские студенты. В течение нескольких лет в Цюйфуском государственном педагогическом университете русскому языку обучали преподаватели с филологического факультета ТюмГУ, а с ноября 2008 года педагог из этого вуза преподает на филологическом факультете ТюмГУ. Китайский язык в Тюменском государственном университете студенты изучают с 1997 года на эколого-географическом факультете, в Международном институте финансов, управления и бизнеса, в Институте истории и политических наук. Тюменский индустриальный университет также имеет крепкие партнерские связи с несколькими учреждениями образования КНР", - сказано в сообщении.

Всего же в вузах Тюменской области в 2018-2019 учебном году на очной форме обучается 51 студент из Китая, реализуются совместные научно-образовательные программы и программы двойных дипломов, уточнили в пресс-службе тюменского губернатора.

В делегацию Уральского федерального округа на выставке вошли полпред президента РФ в УрФО, пять губернаторов, руководители вузов, предприятий агропромышленного комплекса, медицинской, транспортной, туристической, нефтедобывающей отраслей. Свои стенды на ЭКСПО в российском павильоне для представления торгово-экономического, инвестиционного, туристического, образовательного и научного потенциала открыли Тюменская, Курганская, Челябинская, Свердловская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.