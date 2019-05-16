В дневной программе Bosco Fresh Fest заявлены новые музыканты

Москва, 16 мая. В Московском Дворце пионеров 29 июня пройдет фестиваль современной музыки Bosco Fresh Fest. К уже объявленным хедлайнерам, Róisín Murphy и James Blake, присоединятся новые музыканты дневной программы.

На главной сцене выступят The Retuses — проект Михаила Родионова, возобновленный спустя пять лет новым альбомом OMYT.

На другой сцене выступит немецкий синт-поп музыкант Roosevelt. Еще одними участниками фестиваля станут английский синт-поп дуэт Still Corners и инди-поп-группа On-The-Go. Здесь же появится гараж-бэнд "Казускома".

Кроме того, на фестивале выступят группа "Друг" — новый проект бывших участников Coockoo, выпустивших в этом году альбом "Слова и Волны", а также "Пионеры Будущего" - юные воспитанники Московского Дворца пионеров.

Как и в прошлые годы, у Bosco Fresh Fest организована объемная ночная программа. Ее артисты будут объявлены позже, как и "секретный" гость главной дневной сцены.

Начиная с 2012 года, на площадке Bosco Fresh Fest собираются исполнители из России, Европы и Америки. Хотя музыка — это главный элемент фестиваля, ей он не ограничивается. Гостям будут доступны и другие активности: лекции, стрельба из лука, маркет с одеждой и др.

В этом году событие пройдет в Московском Дворце пионеров.

Возрастная категория 18+

Билеты доступны на официальном сайте фестиваля.

Билеты продает ООО "ЯНДЕКС" (ОГРН - 1027700229193), Москва г., ул. Льва Толстого, д. 16