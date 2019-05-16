Футуролог Митио Каку выступит с лекцией на III Форуме социальных инноваций регионов

Москва, 16 мая. Футуролог Митио Каку выступит на III Форуме социальных инноваций регионов, который состоится в Москве в 75-м павильоне ВДНХ с 19 по 21 июня. Ученый расскажет о том, каким будет недалекое будущее в 2050 году и что уже сегодня жизненно важно учесть при создании лучшего общества.

Митио Каку не только футуролог, но и одна из наиболее известных фигур в мире науки на сегодняшний день, он соавтор теории струн. Американский физик-теоретик японского происхождения — активный популяризатор теоретической физики и современных концепций об устройстве мироздания, автор книг, целью которых, прежде всего, является попытка донести сложные научные теории до любого читателя доступным языком: "Физика невозможного", "Будущее разума", "Будущее человечества".

На открытой лекции, которая состоится 20 июня в рамках деловой программы III Форума социальных инноваций регионов, Митио Каку расскажет о потенциале создания "сверхразума" к 2050 году. Как трансформируются мировая медицина и образование уже в ближайшее время? Какие профессии появятся, какие навсегда исчезнут? Ученый развеет мифы об искусственном интеллекте и расскажет о последних достижениях науки.

По мнению экспертов, успех каждого человека будет зависеть от тех способностей, которые недоступны роботам: креативность, воображение, инициатива, лидерские качества. Общество постепенно переходит от товарной экономики к интеллектуально-творческой, и интеллектуальный капитал уже сегодня закладывает основу будущего.

Многие люди постоянно инвестируют в свое развитие вне зависимости от возраста, а кто-то только задумывается о переменах и необходимости улучшить качество жизни.

Как вкладываться в себя, ориентируясь на потенциал глобальных изменений? Ответ на этот и многие другие вопросы можно будет получить на лекции Митио Каку.

Для участия в лекции нужно зарегистрироваться на сайте Форума.

В течение трех дней на ВДНХ пройдут 60 дискуссий, интервью и открытых лекций. Более 150 ведущих экспертов, филантропов, общественных и политических деятелей из России, Европы, США и Азии представят лучшие мировые практики социальных инноваций.

Деловая программа форума создана с учетом приоритетных социальных тем: здоровье и здоровый образ жизни, трансформация образования, новые возможности для старшего поколения, долголетие, технологии в медицине и биохакинг. Отдельное направление деловой программы будет посвящено счастью человека и возможности социальных систем страны включить этот фундаментальный критерий в оценку эффективности своей работы.

Подробная программа доступна на сайте Форума.

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