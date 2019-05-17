Экскурсии в Nike, Coca-Cola и Wildberries пройдут на Неделе российского ритейла

Москва, 17 мая. В рамках Недели российского ритейла 6 и 7 июня все желающие смогут посетить ритейл туры — экскурсии на крупные производства, инновационные распределительные центры и во флагманские магазины известных брендов Nike, Wildberries, Coca-Cola, "Черемушки", "Ашан".

Присоединиться к ритейл туру можно по предварительной записи 4 и 5 июня. Участники посетят кондитерско-булочный комбинат "Черемушки". Он славится своими мучными изделиями с длительным сроком хранения — упакованными тортами, пирогами и булками. Уже в 1976 году комбинат выпустил первый в России торт, который можно было хранить дольше обычного. Сегодня он производит известные марки сладостей "Сдобная особа", "Персидская ночь", "Чародейка" и множество видов хлеба и десертов. На заводе применяют высокоавтоматизированные технологии, широко используют роботов, постоянно улучшают экологичность и безопасность. Посетителям также покажут производство замороженных изделий (пицц, теста, сэндвичей и других продуктов) компании "Фростмо".

Новый распределительный центр Wildberries — это крупнейший в истории российского складского рынка объект, построенный по схеме build-to-suit. С помощью этого внушительного здания размером с четырехэтажный дом компания сможет осуществлять доставку в максимально короткие сроки. Центр обслуживает клиентов не только России, но и в СНГ. Посетить его можно 6 июня.

В этот же день состоится экскурсия во флагманский магазин Nike. Это не только торговое пространство, но и инновационный центр спорта с возможностью участвовать в тренировках и тестировать спортивную одежду в беговых и футбольных зонах.

Также можно будет отправиться на завод Coca-Cola и осмотреть производство, ознакомиться с историей компании и составом продуктов, продегустировать напитки и поучаствовать в викторине с призами.

7 июня участники форума познакомятся с новым форматом магазина "Эльдорадо 600" в ТЦ "Краснопрудный". Это небольшая торговая точка площадью в 600 кв. м (ранее магазины "Эльдорадо", как правило, занимали 1-2 тыс. кв. м) в шаговой доступности от дома с популярным ассортиментом товаров от 2000 наименований.

Участие в ритейл турах осуществляется бесплатно, по предварительной записи +7 (495) 252-75-75, доб. 102 или почте e-mail: bachurin@raerr.ru. Запись на экскурсию на КБК "Черемушки" по телефону +79035016903 или почте office@retailevent.ru.

В форуме приглашаются принять участие ритейлеры, производители и поставщики, эксперты и представители СМИ. Для участия необходимо зарегистрироваться.

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