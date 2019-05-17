Выставка "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа" работает последние выходные

Москва, 17 мая. В ГМИИ им. А.С. Пушкина завершается выставка "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа", организованная в сотрудничестве с Галереей Тейт (Лондон). Генеральным спонсором выставки выступил банк ВТБ. Экспозиция открыта для посещения до 19 мая включительно.

Выставка представляет наиболее значительную главу в истории современного британского искусства, связанную с использованием художниками фигуративной живописи как средства выражения глубоко личного, чувственного и интенсивного переживания жизни. Экспозиция включает 80 живописных и графических работ из собрания Тейт.

Данила Булатов, куратор, научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков: "Во время подготовки выставки нам очень хотелось, чтобы она помогла нашему зрителю открыть новые имена и ощутить те возможности, которые по-прежнему таит в себе такой традиционный и консервативный вид искусства, как живопись. Для нас самих некоторые работы стали настоящим откровением: ведь ни одна репродукция, ни одна фотография даже самого высокого разрешения не в состоянии передать энергетику живописного полотна. Кроме того, было удивительно, как выигрышно выглядят некоторые картины в сочетании с архитектурой Пушкинского музея. Это отметили и наши гости из Великобритании, среди которых были дети Франка Ауэрбаха и Леона Коссофа. Семья последнего, к слову, восприняла выставку в Москве как своеобразное возвращение художника на историческую родину (его родители были выходцами из Российской Империи). Так что это было во всех смыслах долгожданное и историческое событие".

В рамках выставки прошла образовательная программа. С лекциями выступили кураторы проекта Элена Криппа (Тейт); Данила Булатов (ГМИИ им. А.С. Пушкина); Кэтрин Лэмперт – куратор, директор Галереи Уайтчепел (с 1988 по 2001 год), автор книг о Франке Ауэрбахе и Юэне Аглоу; заведующая отделом искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков Александра Данилова.

Выставку также сопровождал цикл дискуссий, подготовленный агентством Science.me. В дискуссиях приняли участие ведущие российские ученые – специалисты по изобразительному искусству, поэзии, философии и социальной антропологии.

Кроме того, в рамках выставки прошел музыкальный фестиваль, который представил российской публике в программах трех концертов панораму английской музыки — от эпохи Реставрации до сегодняшнего дня. Фестиваль стал частью Года музыки Великобритании и России - 2019, проводимого Отделом культуры и образования посольства Великобритании в Москве.

Даты проведения выставки: 5 марта — 19 мая 2019 года.

Место проведения: Главное здание, ул. Волхонка, д. 12.

Кураторы: Элена Криппа (куратор современного и новейшего британского искусства, Тейт), Данила Булатов (научный сотрудник отдела искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков).

Возрастная категория 18+

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