В Берлине пройдет художественная выставка "Россия глазами иноземцев"

Москва, 17 мая. Российский дом науки и культуры в Берлине с 21 мая по 5 июня примет выставку "Россия глазами иноземцев". Экспозицию организует Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей истории религии" в рамках Дней российской духовной культуры, которые входят в программу международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

Посетители увидят графические произведения западноевропейских мастеров из коллекции Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург). Будут представлены работы художников, живших и работавших в России в XVIII–XIX веках, которые в истории искусства называют термином "россика", а также работы художников, посетивших Московию и никогда не бывавших в ней (так называемая "зарубежная россика").

Среди экспонатов – портреты, аллегорические композиции, листы из коронационных альбомов, виды городов, гравюры о важных событиях русской истории, листы серий, изображающих обычаи и типы русского народа конца XVII – середины XIX века.

Таинственная Московия издавна вызывала любопытство Западной Европы, а тема России в искусстве стала популярной уже в XV–XVII веках. Попадавшие сюда иностранцы – послы, купцы, ремесленники, авантюристы – оставляли записки, мемуары, письма, где фиксировали исторические события, различные стороны политического и бытового укладов. Особый интерес на Западе вызывали описания с географическими сведениями, картами, гравюрами, изображениями людей.

Реформы Петра I и активизация России на политической арене Европы увеличили поток иностранцев в страну. Среди приехавших были художники и граверы: они и их русские ученики создавали топографические виды Москвы, Санкт-Петербурга, изображали города, битвы, царствующих особ. Уже в 1750-1770-х годах в Англии, Франции и Германии издавались альбомы с видами городов мира и Петербурга как на основе копий русских гравюр, так и на основе выдуманных сюжетов.

Во второй половине XVIII столетия в России появились "туристы", путешествующие ради собственного удовольствия. Иностранцы зарисовывали сцены быта, облик русских крестьян и ремесленников, экзотичных для европейского глаза. У себя на родине на основе набросков они рисовали серии гравюр, которые нередко сопровождались этнографическими комментариями. Сборники пользовались огромной популярностью, гравюры копировали даже те, кто ни разу не был в России.

После наполеоновских войн и Отечественной войны 1812-1814 годов "русская тема" получила новое развитие. Помимо альбомов "русских типов", распространяются серии "живописных путешествий", в которых западноевропейские художники фиксируют виды обеих столиц и других городов Российской империи.

Выставка "Россия глазами иноземцев" впервые прошла в Санкт-Петербурге осенью 2018 года.

Место проведения: Российский дом науки и культуры в Берлине

Friedrichstraße 176-179, 10117 Berlin

Программа:

21 мая – 5 июня – выставка "Россия глазами иноземцев"

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Пресс-служба Государственного музея истории религии: +7 (812) 314-58-10, +7 (921) 349-18-89, press@gmir.ru

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