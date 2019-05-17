Фестиваль "Дикая Мята" объявил ночную программу

Москва, 17 мая. Организаторы анонсировали подробности ночной программы фестиваля "Дикая Мята", который в этом году пройдет 28-30 июня. Ночная программа стартует на сцене TITANA в 23:00 и продлится до трех часов ночи 28 и 29 июня.

Одним из самых ожидаемых событий на электронной сцене "Дикой Мяты" станет Faithless DJ Set – выступление Sister Bliss, основательницы Faithless, со специальной программой. Также в эту ночь на сцену TITANA поднимется KIRARA – одна из самых популярных корейских диджеев. Это будет ее первое выступление в России. Закроет первую ночь фестиваля группа Cut'N'Bass - одни из самых знаковых представителей андеграунд-сцены Тель-Авива.

29 июня на сцене TITANA выступит Дельфин со специальным фестивальным сетом (это будет его дебют на "Дикой Мяте"), голландцы EUT, русская электронная группа OLIGARKH и молодая исполнительница с норвежскими корнями Эрика Лундмоен, которая, выпустив на днях свой первый альбом, вошла в тройку самых востребованных артистов российского iTunes.

Ночная программа будет состоять не только из электроники: в ночь с 28 на 29 июня на сцене SIRENA поздним вечером выступят шотландские рокеры Primal Scream. Этой ночью Баста представит на "Дикой Мяте" уникальную живую программу, а в полночь Zventa Sventana исполнит песни из нового альбома "Мужа дома нету".

На сцене Willy Boys Club после 23:00 прозвучит блюз-рок от уроженца Техаса James Leg, а группа "Тинтал" представит новый альбом "Дикий Танец". Также в эту ночь состоится первое российское выступление испанского мультиинструменталиста Vurro.

Ночью 29 июня на сцене SIRENA выступит Борис Гребенщиков и группа "Аквариум", а также Нейромонах Феофан с древнерусским драм-н-бейсом. На сцене Willy Boys Club выступят "оппозиционеры" современной музыкальной сцены Shortparis и французская группа The Blind Suns. Там же после часа ночи группа "Тараканы!" даст ночное шоу.

Возрастная категория 18+

Когда: 28-30 июня

Где: Тульская область, п. Бунырево (140 км от Москвы)

Билеты на официальном сайте фестиваля.

Билеты продает: ООО "Джей - групп"

Юридический адрес: 117292, г. Москва, ул. Вавилова, д. 65а, этаж 14, пом. I, антресоль 14 пом.I ком. 1

ОГРН: 1137746102273