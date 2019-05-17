Всероссийский театральный марафон прибыл в Саранск

Москва, 17 мая. Столица Мордовии приняла эстафету от артистов из Ульяновска. Торжественная церемония передачи символа прошла в Государственном русском драматическом театре Республики Мордовия.

Символ Марафона был передан министром искусства и культурной политики Ульяновской области Евгенией Сидоровой заместителю председателя правительства Республики Мордовия Галине Лотвановой.

"Мне очень приятно вручить переходящий символ именно Мордовии, с которой у нас и раньше было много совместных проектов, - отметила Евгения Сидорова. – Театральный марафон позволил нашим артистам привезти саранской публике три спектакля, которые, надеюсь, понравятся зрителям. Уверена, наше сотрудничество расширится и продолжится, в том числе в плане обменных гастролей. А теперь Саранск на три дня станет театральной столицей ПФО.

В первый день марафона Ульяновский драматический театр имени Гончарова показал одну из лучших своих работ – "Царь Федор Иоаннович" (12+). Продолжится гастрольная эстафета показом "Ромео и Джульетты" (12+) У. Шекспира и пьесы "Наш городок" (16+) Т. Уайлдера.

"Мы с огромным удовольствием откликнулись на эту историю и привезли сюда свои три спектакля. Они все разные, но мы выбирали те, которые обычно на фестивалях получали премии, в которых занята вся труппа нашего театра. Мы приехали в полном составе", - делится Наталья Никонорова, директор Ульяновского драматического театра им. И.А. Гончарова.

Всероссийский театральный марафон продолжит свое шествие: 19 мая Мордовия передаст театральную эстафету Чувашии. Вниманию чебоксарской публики саранские актеры предложат свою версию "Поминальной молитвы" (12+) Григория Горина, драму Виньи Дельмар "Дальше – тишина" (12+) и комедию Александра Грибоедова "Горе от ума" (12+).