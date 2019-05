В Вашингтоне состоялось вручение премии "Серебряный Лучник" - США

Москва, 17 мая. В Вашингтоне состоялось вручение премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" - США по итогам текущего года. Церемония открылась приветствием нового директора Российского центра науки и культуры в Вашингтоне Марка Калинина. Проекты, представленные на девятый конкурс "Серебряный Лучник" - США, подтверждают стремление к сотрудничеству между странами, бережное отношение к историческому и культурному наследию, желание создавать проекты, объединяющие жителей разных континентов.

В числе победителей - руководители театра Amazing Fox Entertainment Алла Фокс и Елена Аянян, которые успевают провести до семи спектаклей на русском языке за один театральный сезон. По посещаемости театр превышаем любые детские мероприятия региона. Начиная с 2016 года, маленькие зрители увидели спектакли "Лунтик", "Новый год в Подводном царстве", "Радуга над Простоквашино", "Новый год в Сказкалесье", "Ах, Буратино!". Представления проходили в городах Роквилл, Коламбия, Гейтесбург, Балтимор, Фаерфакс.

Из Сан-Хосе в Вашингтон на церемонию прилетела Наталья Вензон, учредитель Школы наследия "РОССИНКА": "Мы стремимся к тому, чтобы наши воспитанники от двух лет и старше могли не только свободно говорить, читать и писать по-русски, но и познакомились с литературой, историей, музыкой и фольклором русскоязычных стран, народными традициями и обычаями, полюбили славянскую культуру и пронесли эту любовь через свою жизнь, передав полученные знания детям и внукам".

"Русская молодежь Америки" организовала "Русский беговой клуб" для объединения активной и спортивной русской молодежи Нью-Йорка, популяризации и пропаганды здорового образа жизни, улучшения имиджа русскоязычной общины, участия в Параде наций на открытии нью-йорского марафона и поддержки российских атлетов во время марафона. В 2018 году ко Дню народного единства более пятидесяти человек приняли участие в забеге на 8 км "Мы вместе". В 2019 году состоятся несколько больших спортивных событий, о них на церемонии рассказала Алина Кириенко, координатор проекта.

Танцевальный ансамбль "Калинка" был создан весной 2002 года руководителем ансамбля Екатериной Денисовой, приехавшей в Балтимор из Санкт-Петербурга. Педагог по образованию, она вывела ансамбль на профессиональные и любительские площадки Вашингтона, Балтимора и Филадельфии. Творческий союз с Washington Balalaika Society помог "Калинке" получить признание в кругах энтузиастов и любителей русской музыки и танца Северной Америки. Ансамбль стал постоянным участником культурных фестивалей в музее Хилвуд, Новогоднего Бала Русского Дворянского Собрания княгини Оболенскoй, торжеств в посольстве Российской Федерации, фестиваля "Русская Мозаика" в Филадельфии. В ансамбль приходили танцоры с опытом работы в различных коллективах танца России, Украины, Молдавии, Узбекистана и США. Русский народный танец стал привлекателен для молодежи, родившейся в Америке. Старшеклассники и студенты приходят на репетиции и приводят друзей и знакомых.

О вкладе русской научной диаспоры в развитие мировой науки, технологий и инноваций и программе по сохранению памяти об известных ученых для будущих поколений рассказал Сергей Часовских, член совета директоров РАСА-Америка, член координационного комитета, руководитель историко-культурного комитета.

Центр изучения русского языка в Потомаке в 2005 году организовала Анастасия Воронцова. Русской академией в Потомаке был основан детский сад для детей дошкольного возраста. Сейчас это детский сад, группа продленного дня, театральная студия "Теремок", танцевальная студия Impulse dance. В центре созданы все условия для раскрытия талантов, его воспитанники с малых лет известны публике как одаренные артисты.

Проект "Карта ветеранов" - интерактивная карта Соединенных Штатов Америки, которая содержит информацию о ветеранах Великой Отечественной войны, детях войны, жителях блокадного Ленинграда, узниках концлагерей и гетто, тружениках тыла, которые на данный момент проживают или проживали (захоронены) на территории США. О ходе работ по созданию интерактивной карты ветеранов рассказала Виктория Богданова, координатор проекта.

В номинации "Персона" премия вручена президенту Российско-Американской ассоциации культуры и образования Светлане Соколовой.

Светлана Соколова в 1996 году переехала в США. Была организатором и инициатором создания American Association for Russian Language, Culture and Education (AARCE); первого взрослого международного театрального фестиваля "Ваш выход!"; девяти детских театральных фестивалей; шести международных музыкальных конкурсов Planet of Art; трех анимационных фестивалей "Мульт-Орландо" и международных конференций по сохранению русского языка и культуры в Америке; фестивальной базы в Пуэрто-Рико "Русский дом"; информационного справочника "Контакт"; Ассоциации детских писателей и драматургов; Союза театров и театралов Америки; Русской школы "Алые Паруса" в Вашингтоне; ежегодных Пушкинских балов; русских приемов в честь праздника "Цветение вишни"; сайта Planetofart.us; Международного американского чемпионата "Что? Где? Когда?". Была президентом интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" штатов Мэриленд, Вирджиния и округа Колумбия 2001-2005. Является представителем конкурса "Живая классика" от США.

Награды вручали: основатель образовательного центра "Метафора" Жанна Бузова, дирижер и музыкант Леонид Шульман, представитель Министерства обороны РФ Елена Гриценко, театральный художник по костюмам, дизайнер Евгения Лужина-Салазар, творческий дуэт Виктория Сухарева и Артем Старченко, президент RussianDC.com Елена Старосельская, исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" Надежда Явдолюк, заместитель директора РЦНК в Вашингтоне Наталья Мороз, директор РЦНК и представитель Россотрудничества в Вашингтоне Марк Калинин.

