Губернатор Тюменской области обсудил с начальником СвЖД развитие магистрали в регионе

ТАСС, 17 мая. Соглашение о сотрудничестве в развитии транспортно-логистической инфраструктуры региона, в том числе обслуживания компаний-резидентов индустриального парка "Богандинский" в Тюменской области подписал начальник Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал ОАО "РЖД") Иван Колесников и гендиректор АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области" Ольга Романец. Об этом сообщил в четверг начальник магистрали на встрече с губернатором Тюменской области Александром Моором. Глава региона в ходе обсуждения обозначил вопрос развития железнодорожной инфраструктуры для транспортного обслуживания компаний-резидентов этого индустриального парка.

Колесников сообщил, что по итогам 2018 года в Тюменском регионе пассажиропоток составил 3,6 млн человек. "Инвестиции ОАО "РЖД" в развитие железнодорожной инфраструктуры Тюменской области в текущем году по сравнению с прошлым увеличены на 8% и составят 4,3 млрд рублей. Из них 2,6 млрд будет направлено на капитальный ремонт и модернизацию железнодорожного пути, что позволит повысить надежность инфраструктуры и скорость движения пассажирских и грузовых поездов. Продолжится реконструкция сортировочной станции Войновка", – приводят в пресс-службе главы региона слова начальника СвЖД. Он также рассказал о развитии пропускных способностей железнодорожного направления Тобольск-Сургут-Коротчаево – важнейшего инфраструктурного проекта ОАО "РЖД". Он реализуется с 2007 года и предусматривает строительство сплошных вторых путей на участке Тобольск-Сургут и 16 разъездов на участке Сургут-Коротчаево, а также других объектов. С 2007 по 2018 годы построено и введено в эксплуатацию более 397 км путей. "В текущем году эта работа продолжается", - сказано в сообщении.

Главы региона и магистрали отдельно обсудили вопрос строительства пешеходных переходов на железнодорожных вокзалах в Тюмени и Тобольске. По словам Колесникова, завершить строительство перехода в областном центре планируют в конце 2019 года, а пешеходный переход в Тобольске ввести в эксплуатацию в июле 2019 года. Руководители СвЖД и области обсудили также перспективы организации межрегионального сообщения Тюмень-Екатеринбург с использованием электропоездов "Ласточка" и развитие Тюменской детской железной дороги, которой в 2019 году исполняется 50 лет.