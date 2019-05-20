Потенциал развития туризма на Северном Кавказе обсудили на форуме "Сообщество"

Москва, 20 мая. У Северного Кавказа есть огромный потенциал развития туризма, который может дать массу новых рабочих мест, повысить качество жизни, привлечь средства в бюджет региона, обеспечить достойный отдых для миллионов граждан, заявил глава Общественной палаты РФ Валерий Фадеев на пленарной сессии форума "Сообщество" во Владикавказе. Однако пока, по его словам, для развития туризма на Северном Кавказе сделано "мягко говоря, недостаточно".

Глава ОП РФ отметил, что в советские времена на Северный Кавказ приезжало больше туристов (в том числе иностранных), чем сейчас. "Почему? Нужно решать эти задачи, подключать бизнес, привлекать инвестиции. Мы обсудим это сейчас и будем продолжать эту работу с министерствами и ведомствами в масштабе страны", — сказал Валерий Фадеев.

В форуме принял участие глава Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров, который заверил, что задачи по развитию туризма в республике планомерно решаются.

"Составлена программа развития туристической отрасли, где мы поставили приоритетом создание горнолыжного курорта Мамисон. В него были вложены определенные средства, инфраструктура готова, нужны еще небольшие средства, чтобы все заработало. Я уверен, что проект состоится и позволит привлечь в республику большое количество туристов", — сказал Битаров.

По его словам, также возрождаются некогда популярные маршруты, создаются новые, идет работа над развитием экотуризма, этнотуризма, транзитного и других видов туризма — все это отражено в республиканской программе развития туризма.

В поддержку проекта горнолыжного курорта высказался председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев: "Сейчас проект создания Мамисона находится на стадии обоснования. Теперь дело за политическим решением — нужен ли этот проект или нет. На мой взгляд, нужен. После завершения проектных работ регион будет претендовать на крупные финансовые вложения из бюджета".

Говоря о законе о туризме, законодатель ответил, что он напоминает лоскутное одеяло и уже никуда не годен, потому что разрабатывался еще в 1990-х годах, когда о туризме никто не думал, и с тех пор этот документ претерпел множество изменений и поправок.

Депутат также отметил, что для того, чтобы привлечь туристов на Кавказ, его нужно активно пиарить, а для этого нужна единая туристическая маркетинговая стратегия.

"На мой взгляд, одна из целей туризма — это излечение людей от ксенофобии. Это идеологическая основа туризма, потому что одной экономической основы недостаточно — зарабатывать деньги можно во многих других отраслях, туризм тут не уникален. А избавление общества от ксенофобии — это как раз ответ на вопрос о том, зачем мы развиваем туризм. Этот эффект продемонстрировал чемпионат мира по футболу в России, когда иностранцы увидели картинку, которая сильно отличается от того, что им показывали на CNN и BBC", — добавил Дегтярев.

О популяризации туризма на Северном Кавказе говорил и председатель Комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов, который представил большой национальный проект "Живое наследие".

"Например, взять курорт Цей. В советские времена он был легендой, а теперь упоминаемость его в СМИ упала кардинально", — привел пример Максимов.

По его словам, проблема состоит в том, что туризм рассматривается как экономическая отрасль, а не как большой общественный проект.

"Важно, чтобы туристы не только приезжали отдохнуть, но и культурно развивались. Как раз в этом главная цель проекта “Живое наследие”. И в этот проект должны активно включаться граждане, потому что развитие туризма дает развитие территорий, и это прежде всего хорошо для тех, кто живет на этих территориях", — добавил он.

К финансовой стороне вопроса вернулся начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по развитию туризма Евгений Куделя: "Не нужно говорить, что денег нет. Денег ровно столько, сколько нужно. Самая главная задача для нас — сделать механизм распределения денег максимально публичным".

"Для того чтобы республике получать субсидии, их нужно обосновать. Это делается очень просто: нужно просчитать максимальный объем туристов, которых может принять республика, рассчитать инженерную и сервисную нагрузку — и вперед", — добавил Куделя, также высказавшись за развитие горнолыжной инфраструктуры в регионе, необходимость которой тоже можно легко обосновать.

В свою очередь председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева выразила обеспокоенность тем, что потенциальный рост потока туристов может негативно сказаться на состоянии заповедных зон региона.

"Хочу сказать о культуре отдыха, о том, как сохранить природу и биоразнообразие. Иногда мы ведем себя как варвары: не понимаем, как вести себя в лесу, не слышали о культуре поведения в заповедных зонах", — сказала она, указав на необходимость развития именно экологического туризма.

О том, что думает средний российский обыватель о Северном Кавказе, рассказал генеральный директор центра социального проектирования "Платформа" Алексей Фирсов: "Для среднего обывателя понятие о туризме на Северном Кавказе довольно мутное. Для него это массив территорий, которые поделены на регионы, слабо расчерченные между собой".

Социолог отметил, что на людей оказывают сильное давление стереотипы, в том числе миф об опасности региона. "Бороться с мифом угрозы очень сложно", — подчеркнул он.

"Туризм — это потребление. Потребление нацелено на комфорт. У людей нет ощущения, что на Северном Кавказе они могут получить желаемый уровень комфорта", — добавил Фирсов.

В заключение пленарного заседания выступила председатель Общественной палаты Республики Северная Осетия Нина Чиплакова.

"В общем объеме около 15% общественников у нас занимаются развитием туризма, — сказала она. — Это простые люди, которые занимаются не только развитием инфраструктуры, но и популяризацией туризма. Они разрабатывают новые маршруты, они реально прочищают тропы, обустраивают водопады, бросают насиженные места в городе и едут развивать отдаленные села", — рассказала она.

"Гражданское общество имеет огромную созидательную силу, и мы можем это продемонстрировать", — заключила общественница.

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