Рэпер Young Thug даст единственный российский концерт в клубе Arena by Soho Family

Москва, 20 мая. Один из главных представителей "новой школы" рэпа Young Thug 17 июля выступит на сцене Arena by Soho Family с полноценным часовым сетом в поддержку прошлогоднего мини-альбома On the Rvn. Концерт откроет специальный гость, имя которого будет названо позже.

На счету Джеффри Ламара Уильямса (он же Young Thug) уже есть статуэтка "Грэмми", которую он разделил с Дональдом Гловером (Childish Gambino) — вместе они написали хит прошлого года This Is America. Наконец, в активе у Тага несколько десятков релизов разной продолжительности.

Серии его микстейпов Slime Season и I Came From Nothing — дневник музыканта, превращающего свою жизнь в самостоятельное произведение искусства. Рэп давно вышел за первоначальные границы и превратился в новый рок-н-ролл. Young Thug в этом случае — одновременно Дэвид Боуи и Игги Поп.

В треках Young Thug разворачиваются настоящие сюрреалистические спектакли. Исполнитель работает в жанре, который называют "мамбл-рэп". В друзьях, поклонниках и соратниках у Тага — Snoop Dogg, Джейден Смит и Элтон Джон. Его альбом продюсировал Дрейк, а Канье Уэст считал честью получить куплет Тага на свой альбом. Летнее выступление Young Thug в Москве — одно из знаковых рэп-событий года.

Возрастная категория 18+

