Международный автомобильный фестиваль Moscow Classic 2019 пройдет в Подмосковье

Москва, 20 мая. На профессиональной гоночной трассе Moscow RACEWAY 25-26 мая в седьмой раз пройдет семейный фестиваль Moscow Classic и первый этап международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix. Гостей мероприятия ждет насыщенная программа.

В первом этапе любительского чемпионата на исторических автомобилях и формулах Moscow Classic Grand Prix на данный момент заявлено более 150 спортсменов в возрасте от 18 до 80 лет из России, Германии, Латвии и Беларуси, которые выйдут на старт в более чем 20 зачетах. Среди них чемпионы СССР и России: ветераны Советского Союза Олег Трегубов, Александр Нуждин, Александр Потехин; действующие чемпионы России по кольцевым гонкам Михаил Ухов, Андрей Козлов и другие.

Кроме заездов Жигулей, Москвичей, Волг, гоночных формул и иностранных ретромашин, гостей удивит выставка старинной техники и культовых моделей всевозможных автоклубов. Экспозиция ретро машин – это уникальный музей под открытым небом. Экспонаты выставки – отечественная и иностранная авто- и мототехника – являются образцами автомобилестроения прошлой эпохи. На фестивале Moscow Classic можно прикоснуться к истории, приблизиться к миру автоспорта и насладиться эстетикой ретро-техники.

Сохранение истории автоспорта и автомобилестроения – основная миссия организатора фестиваля, компании "Старое время", изначально занимавшейся восстановлением редкой и раритетной техники.

Помимо крупной экспозиции классической авто- и мототехники, на фестивале соберутся представители автомобильных клубов и сообществ: Dodge Ram Russia Club, Jaguar Club Russia, Maserati, Classic Cars, ATCC, WV Club, Mercedes Club, Lada History, "Москвич", ГАЗ 21 Волга.

Впервые на площадке автодрома пройдет ставший уже традиционным весенний "Мотовернисаж". 2019 год – год 90-летия легендарной марки Ява. Поэтому на фестивале ожидается большое количество владельцев этих мотоциклов. Ожидается более 100 единиц ретротехники, которые были выпущены как в 40-80-е годы, так и в 20-30-е годы прошлого века. А некоторые экспонаты уникальны и существуют в единственном экземпляре.

На площадке фестиваля будет оборудовано несколько детских зон, созданных для досуга самых юных гостей в возрасте от трех до 14 лет. Все развлечения направлены на знакомство детей с миром автоспорта и правилами безопасности на дорогах. Среди партнеров детской зоны: Junior Campus – социальный проект компании BMW – интерактивный яркий автобус с симуляторами и детской трассой; школа "Байкер Бейби" с показательными выступлениями юных байкеров от пяти лет; образовательный проект "Мотодети" – игры по мотивам безопасности на дороге при езде на велосипедах, роликах; детские клубы, дополненная реальность, батуты и многое другое.

Кульминацией прохождения "квеста" в детской зоне станет гонка на педальных машинках. Старт в стиле Ле-мана с настоящей гоночной стартовой прямой. К заезду приглашаются юные гости фестиваля в возрасте от пяти до 10 лет.

В фестивале примут участие партнеры фестиваля – представители программы развития российского автоспорта SMP Racing.

Они представят созданный спортивный гоночный автомобиль, так называемый спортпрототип BR01, – это спортпрототип класса LMP2, разработан российской компанией BR Engineering для участия в гонках на выносливость, в том числе в легендарном автомарафоне "24 часа Ле-Мана". Это первый автомобиль такого рода, построенный российской компанией. Автограф-сессию для посетителей фестиваля проведет Алексей Басов – победитель легендарной гонки "24 часа Ле-Мана", чемпион мира по гонкам на выносливость, чемпион России по кольцевым гонкам.

В субботу организаторы проводят первый этап чемпионата по мокрому дрифту от сообщества "Боевая классика". Участники переделывают свои зимние болиды под мокрое покрытие и соревнуются на классических машинах в виражах дрифта.

В воскресенье, 26 мая, в рамках фестиваля состоится первый в России кибер-чемпионат Forza Motorsport – гонки на гоночных симуляторах с призовым фондом в полмиллиона рублей.

Также в воскресенье для всех желающих будет работать "Дрифт такси". Это возможность прокатиться на турбированных "Жигулях" с мощностью более 250 л.с.

Музыкальная сцена фестиваля воссоздаст атмосферу 50-60-70-х годов прошлого века, костюмы тех времен, музыкальное оформление, танцевальные перфомансы, живая музыка в стиле рок-н-ролл, рокабили, блюз и каверы на мировые рок-хиты.

Также все гости фестиваля смогут прикоснуться к популярному в столице развлечению – гастрономическому путешествию. На фестивальной площадке соберутся разные представители стрит-фуда: хот-доги, бургеры, венские вафли, мороженое, веганские угощения.

Возрастная категория 6+

Фестиваль пройдет на Автодроме Moscow Raceway (95 км Новорижского шоссе, дер. Шелудьково) 25 и 26 мая. Детям до 16 лет вход на фестиваль свободный. Билеты можно приобрести заранее или на месте.

ООО "Городские Зрелищные Кассы"

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Официальный сайт фестиваля: http://www.mcgp.su

Для журналистов будет организован транспорт до места проведения фестиваля.

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