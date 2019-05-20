В Москве состоялся V Семейный финансовый фестиваль

Москва, 20 мая. На площадке РЭУ им. Г. В. Плеханова состоялся Семейный финансовый фестиваль, который стал завершающим мероприятием V Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, организованной в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".

Более 2 500 участников встретились на масштабном событии, посвященном развитию финансовой грамотности населения России. Мероприятие объединило родителей, детей, педагогов, финансовых экспертов и консультантов. На площадке фестиваля было организовано более 80 активностей.

Андрей Бокарев, директор Департамента международных финансовых отношений Минфина России: "Сейчас молодежь осваивает технологии, улавливает тренды несравнимо активнее и эффективнее старшего поколения. Наша задача - дать им финансовые знания и выработать иммунитет против негативных вызовов, научить ответственному отношению к деньгам уже в раннем возрасте. Мы уверены, что Семейный финансовый фестиваль приносит реальную пользу школьникам и молодежи, и продолжаем работать над ростом финансовой грамотности в нашей стране и проводить подобные мероприятия. Вместе мы обязательно усвоим финансовую грамотность на отлично".

Инфраструктура города финансовой грамотности

На 4 000 кв. м фестивальной площадки был организован город финансовой грамотности с собственной фестивальной валютой (фестиками), телевидением и инфраструктурой: Банком, Библиотекой, Игровой площадкой, Школой, Университетом, Сквером, Беседкой, Музеем, Офисом и множеством других локаций. С каждым фестивалем территория города значительно расширяется. В этот раз участники смогли побывать в новых образовательных и тематических локациях — Аэропорте, Математической игротеке и Космодроме.

После регистрации участники получали в "Банке" стартовый игровой капитал — фестики. Ключевой задачей жителей города финансовой грамотности было приумножение своего стартового капитала. Ребята с радостью принимали участие в многочисленных мастер-классах, лекциях, игровых уроках и квестах. Потратить заработанные фестики юные гости могли в импровизированном "Магазине", где было представлено более 2 000 полезных и приятных подарков от партнеров фестиваля.

На "Ярмарке" развернулся настоящий маркет, где каждый желающий мог продать и купить поделки за игровую фестивальную валюту. Дети подготовились заранее и принесли поделки, сделанные своими руками, из дома, чтобы продать их другим участникам и заработать желанный капитал. Изготовить поделки можно было и на площадке фестиваля. Там работали две "Мастерские", где на творческих мастер-классах ребята создавали модные кошельки из фетра для хранения фестиков, мягкие блокноты для записи расходов и доходов, украшали фоторамки, расписывали копилки и кружки с забавными финансовыми картинками. Дети ознакомились с азами рыночных отношений, научились ценить труд и договариваться, выбирать наилучшие предложения и разбираться в вопросах ценообразования.

Активности для юных посетителей в городе финансовой грамотности

Фестивальный день был богат на события, активности, мероприятия, а также был щедрым на шоу-программы, конкурсы и викторины.

На "Игровой площадке" работали игротеки Hobby Games, "Экономикус", Flixa Fest, "Уник-Ум" и не только, где были представлены настольные финансовые игры для всей семьи, способствующие повышению финансовой грамотности и приобретению полезных финансовых привычек. Дети научились управлять бюджетом, находить способы увеличения дохода, узнали, как работают конкуренция и инвестиции, что такое стартапы, кредиты, активный и пассивный доход.

В локации "Библиотека" можно было принять участие в игровых занятиях и мастер-классах. Там была организована игра "Полезные деньги" от банка Хоум Кредит, где участники, разделившись на команды, каждая из которых играет роль семьи, смогли спланировать свою финансовую жизнь, зарабатывать и расходовать игровые деньги.

Ольга Андреева, руководитель Регионального центра финансовой грамотности Волгоградской области, в локации "Беседка" провела родительское собрание и в интерактивном формате рассказала, как привить полезные финансовые привычки детям младшей, средней и старшей школы. Там же состоялись финансовая викторина для книголюбов и кинознатоков, которую провела Ирина Ишмуратова, руководитель "Центра финансовых знаний для взрослых и детей", и настольная игра "Стокер" от Школы семейных финансов "Деньгин's".

Партнер фестиваля Страховой Дом "ВСК" провел в локации "Сквер" увлекательную деловую игру "Миссия Страхование", участники которой смогли познакомиться с бизнес-процессами страховой компании глазами сотрудников разных подразделений и понять, как корпоративная культура помогает эффективной работе в команде. В этой же локации компания "Квестигра" совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова организовала познавательный игровой квест "Деньги в кошельке", который познакомил ребят с семейным бюджетом. Участники узнали, откуда берутся деньги, как ими распоряжаться, а также как планировать и оптимизировать расходы, на чем можно сэкономить, как отстаивать свои права потребителя.

А на уроках от международной школы программирования для детей "Алгоритмика" в локации "Космодром" участники даже смогли отправиться в экспедицию на Марс. Для этого им было предложено запрограммировать робота, который собирает монеты, и купить недостающие запчасти ракеты, чтобы иметь возможность отправиться в космическое путешествие.

В "Офисе" можно было получить бесплатную высокопрофессиональную юридическую помощь от представителей адвокатского бюро Москвы "Лисицын и Партнеры". Так же в этой локации участники фестиваля могли пройти диагностику финансового здоровья и получить консультацию финансового советника от партнеров — проекта "Финансовое здоровье" и Национального центра финансовой грамотности.

Партнер фестиваля "Почта Банк" организовал локацию "Таинственный банкомат". Участники не только ознакомились с внутренним устройством банкомата, но и узнали интересные факты о работе современных аппаратов. Так, например, получив сигнал о взломе или нарушении целостности, устройство банкомата мгновенно забрызгивает купюры краской, что делает невозможным их использование или приводит к обнаружению взломщика при попытке расплатиться помеченными деньгами.

Уже традиционно в фестивале принимают участие региональные центры финансовой грамотности. Так, в этот раз, представители Томской области в локации "Аэропорт" познакомили участников с финансовым планированием путешествий и научили конвертировать валюту в уме.

Не обошлось на фестивале и без лингвистической игротеки. Партнер фестиваля компания EF English First в локации Money talks организовала аукцион с применением игровой валюты и уроки на тему финансовой грамотности на английском языке. В ходе интерактивных занятий дети пополнили свой финансовый словарь новыми фразами для общения в банках и магазинах на английском языке.

В центральной локации, на "Городской площади", проходили концерты, шоу-программы, спектакли, выступления артистов, конкурсы и розыгрыши ценных подарков от партнеров фестиваля — Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, детского города мастеров "Мастерславль", компании Erich Krause и многих других.

Все самое интересное и значимое попадало в прямой эфир игрового телеканала "Финансового городского телевидения", зрители которого узнавали последние новости города финансовой грамотности, полезные финансовые советы от экспертов фестиваля, а самые активные даже стали приглашенными гостями телеэфира.

Фестиваль для всей семьи

Познавательно провели время на фестивале не только дети, но и подростки и взрослые, для которых были организованы лекции и интерактивные занятия в локациях "Школа" и "Университет".

Подростки смогли познакомиться с финансами в доступной форме, узнать, как выбрать профессию, разумно экономить, преумножить личные сбережения, инвестировать и зарабатывать до наступления совершеннолетия. Попечителем и куратором "Школы" стал Кирилл Дроздовский, автор бизнес-инкубатора для подростков BIZCAMP.

В "Университете" были организованы лекции и public talk, направленные на мотивацию к разумному финансовому поведению и ответственному отношению к личному и семейному бюджету. Взрослым участникам рассказали о том, как грамотно распоряжаться деньгами, избавиться от вредных финансовых привычек и установок, разговаривать в семье о деньгах, обрести финансовую свободу, преумножить личные сбережения, правильно пользоваться банковскими картами, рассрочками и кэшбэком. Здесь состоялся public talk с участием Владимира Кристовского — лидера группы Uma2rman, отца пятерых детей. "Карманные деньги не должны влиять на построение взаимоотношений в семье. У меня пять детей и все они разные: есть и транжиры, и экономные. Но деньги в нашей семье никогда не являются мотивирующим средством для помощи ребенка по дому. Я поддерживаю Проект Минфина, это здорово, что и взрослые, и дети на фестивале могут освоить основы финансовой грамотности в доступной игровой форме", — рассказал Владимир. Модератором public talk стала Анна Зеленцова, стратегический координатор Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".

Атмосфера мероприятия, актуальная тематика лекций, разнообразные форматы активностей, множество локаций и мероприятий, положительные отзывы участников, партнеров и СМИ, вновь подтвердили актуальность проведения Семейного финансового фестиваля, который стал значимым событием для развития уровня финансовой грамотности жителей столицы.

С фотоотчетом можно ознакомиться на сайте фестиваля familymoneyfest.ru и на страницах социальных сетей Facebook, Инстаграм, Вконтакте.

Фестиваль состоялся при информационной поддержке ИА России ТАСС, Российской газеты, информационного портала Банки.ру, телеканалов Москва24 и Царьград.

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