Высшая школа корпоративного управления Президентской Академии отметила 25-летний юбилей

Москва, 20 мая. Высшая школа корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС провела юбилейный форум слушателей, выпускников и преподавателей "Тандем бизнеса и бизнес-образования: результаты и перспективы" с участием ведущих экономистов страны.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау поздравил ВШКУ с юбилеем, отметив знаковый характер решения о создании Школы 25 лет назад, принимавшееся совместно с академиком РАН Абелом Аганбегяном и деканом ВШКУ Сергеем Календжяном. "Не утихает дискуссия вокруг бизнес-образования – о том, возможно ли научить бизнесу. Отличие этого образования от высшего в том, что люди сами инвестируют свои деньги и время, - уточнил Владимир Мау. – Поэтому обсуждения в рамках форума будут очень интересны". Ректор Президентской академии подчеркнул, что качество работы Школы подтверждают получаемые ею международные аккредитации.

Проректор, директор Института бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС, президент Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО) Сергей Мясоедов также напомнил, что Высшая школа корпоративного управления Академии успешно выдержала престижную аккредитацию AMBA и готовится к AACSB. "В ВШКУ хорошая команда, и не менее важно, что сегодня здесь собрались лучшие выпускники. Ведь главное – не только высокий уровень образовательных программ, но и вовлеченность выпускников в совместную деятельность, когда, объединяясь, они могут менять, улучшать что-то вокруг", - сказал Сергей Мясоедов.

Декан ВШКУ РАНХиГС, заслуженный экономист Российской Федерации, профессор Сергей Календжян подчеркнул, что становится счастливым тот, кто любит свою работу. Он перечислил ключевые этапы становления факультета и приветствовал иностранных гостей, среди которых исполнительный вице-президент AACSB (США), директор AACSB по Европе, Ближнему Востоку и Африке Тим Мескон, представители Корейского института передовых технологий KAIST (Южная Корея) профессор Сунг Джо Пак и многие другие.

Первая дискуссия была посвящена теме "Стратегия развития бизнеса в современных условиях", а модератором ее стал академик РАН, научный руководитель программы DBA ВШКУ РАНХиГС Абел Аганбегян. "Сегодня очень непростое время, когда стоят важные задачи по преодолению стагнации и возобновлению социально-экономического роста на базе научно-технического развития, ориентированного на рост благосостояния, - определил направление дискуссии Аганбегян. – Важно понять, что делать, куда идти, и какую роль в этом играет интеграция бизнеса и образования".

Заведующий кафедрой управления инновационными проектами ВШКУ РАНХиГС, заместитель министра экономического развития РФ в 2014-2017 годах, д.э.н., профессор Алексей Ведев рассказал о стратегии развития бизнеса в этих условиях. По его мнению, современная экономическая политика избыточно консервативна. Один из ключевых вопросов – каким образом экономика будет устойчиво функционировать в рамках снижения цен на нефть. "До 2024 года есть определенные риски, связанные с состоянием банковской системы. В 2021 году ожидается глобальное замедление в экономике, - сообщил эксперт. – Ключевой вопрос – это, конечно, вопрос экономических свобод и стимулирования частных инициатив".

Заведующий кафедрой международной коммерции ВШКУ РАНХиГС, заместитель министра промышленности и торговли РФ в 2008-2012 годах, д.э.н., профессор Владимир Саламатов считает, что России необходимо активизировать свою внешнюю торговлю. Ставка делается на рост малого и среднего бизнеса. "Наша кафедра приняла участие в разработке целого ряда продуктов для Российского экспортного центра, которые позволяют малому и среднему бизнесу и тем, кто занимается аналитикой торговли, получить исчерпывающую информацию. На портале РЭЦ есть вся актуальная статистика международной торговли", - уточнил спикер.

Первый министр экономики РФ (1992-1993 годы), д.э.н., профессор Андрей Нечаев поздравил ВШКУ с юбилеем и рассказал о ситуации в экономике и системе управления. Он обратил внимание участников форума, что нарастает огосударствление экономики. "Доля отечественных разработок в общем объеме используемых передовых технологических разработок в России – менее 1 %", - отметил Андрей Нечаев, заметив, что это следствие низкого уровня конкуренции и госмонополизации. "Для инноваций необходим стимул", - резюмировал он.

Форум продолжился дискуссией "Бизнес-образование: международное сотрудничество в условиях изменений", которую провел Тим Мескон, а профессор Сунг Джо Пак выступил с мастер-классом "Бизнес-образование в эпоху четвертой промышленной революции". Для участников конференции проректор Варнинского университета управления (Болгария) профессор Веселин Благоев организовал специальный семинар-тренинг "Стратегия голубого океана – как ее реализовать на практике".

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