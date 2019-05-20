Опубликован шестой индустриальный рейтинг крупнейших медиаагентств и холдингов

Москва, 20 мая. Sostav совместно с Ассоциацией коммуникационных агентств России представили очередной, шестой по счету индустриальный рейтинг крупнейших медиаагентств и холдингов. Актуальная оценка биллингов за 2018 год основана на данных исследовательской компании Mediascope и отраслевой организации АКАР о размещении крупнейших рекламодателей на ТВ, в интернете, на радио, в наружной рекламе и прессе.

На первое место среди медиаагентств вышло агентство Carat с биллингом более 19,3 млрд рублей (без НДС). OMD Optimum Media заняло второе место с объемом закупок 18,3 млрд рублей. Агентство Media Instinct по сравнению с 2017 годом потеряло одну позицию и оказалось на третьей строчке рейтинга с 18,2 млрд рублей. Четвертое и пятое место у Starcom и Havas Media, которые по итогам 2018 года заработали более 16,8 и 11,5 млрд рублей соответственно. Впервые данные приведены без НДС, чтобы изменения в налоговом законодательстве не влияли на оценку биллингов медиаагентств.

По сравнению с предыдущим рейтингом пятерка лидеров среди медиахолдингов претерпела изменения. Холдинги OMD OM Group и Publicis Media сохранили за собой первое и второе места соответственно, заработав по итогам 2018 года более 59,4 млрд рублей и 41,2 млрд рублей. Dentsu Aegis Network с объемом закупок почти 34,4 млрд рублей потеснило группу АДВ, которая в 2018 году заработала более чем 32 млрд рублей. Первую пятерку замыкает холдинг Media Direction Group с биллингом свыше 22 млрд рублей, по итогам 2018 года ему удалось обогнать GroupM.

Ольга Барская, вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group: "Нас, безусловно, радует, что результаты деятельности экспертов группы компаний отражаются на лидирующих позициях OMD OM Group на рынке, в том числе и в рейтингах. В агентском бизнесе, как и в маркетинге, сейчас господствуют три ключевые тенденции - персонализация, визуализация и мобильность, и компании и технологии, развивающие и реализующие на практике данные направления, востребованы рынком и в будущем будут".

По сравнению с прошлым годом, рабочая группа значительно увеличилась. В нее вошли ведущие эксперты индустрии коммуникаций и аналитики: Евгений Балдин, директор по стратегии и исследованиям Media Instinct Group; Садиков Андрей, Digital Trading Director Publicis Media; Камиль Хаджиахметов, Audit and Analytics Director ADV; Марат Куникеев, генеральный директор Starlink; Константин Вашенцев, директор по исследованиям Maxusglobal; Алексей Корсаков, Media Research Director Dentsu Aegis Network Russia; Михаил Одиноков, Research & Data Science Director ADV digital; Андрей Агафонов, Media Research Director Media Direction Group; Вера Уханова, Business Development Manager OMD OM Group; Алена Былбас, генеральный директор Media First; Андрей Молев, генеральный директор Amnet; Екатерина Алексеева, директор по баингу оффлайн медиа Publicis Groupe; Анна Вальтер, директор по digital операциям Publicis Groupe; Елена Клименко, директор по инновациям Publicis Groupe.

В основе рейтинга крупнейших медиаагентств и холдингов лежат данные Mediascope о размещении крупнейших рекламодателей на ТВ (включая спонсорские размещения без хронометража), радио, в наружной рекламе, прессе и интернете.

Методология индустриального рейтинга постоянно совершенствуется в соответствии с изменениями, происходящими на рекламном рынке. Например, в прошлом году орбитальные размещения поделили на три кластера и выделили из сетевого сегмента, который остался разделенным на шесть кластеров. Это обусловлено тем, что стоимость орбитального размещения ниже сетевого.

Доля интернет-биллинга в офлайн-бюджете рассчитывалась на основе усредненного коэффициента, установленного в результате голосования агентств. Для расчета учитывалась только медийная интернет-реклама (баннеры и видео).