Представитель ММК вошел в число лучших директоров по закупкам в России

ТАСС, 21 мая. Начальник управления категорийных закупок Магнитогорского металлургического комбината Павел Васев стал лауреатом профессиональной премии "Лучший директор по закупкам" 2019 года. Масштабные преобразования в закупочной деятельности, осуществляемые на ММК, позволили значительно повысить эффективность системы снабжения компании, сообщают во вторник в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".

Рейтинг директоров по закупкам составляется второй год подряд, его организаторы – "Ассоциация директоров по закупкам" и рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика). В списке участвуют руководители закупочных подразделений предприятий, чья годовая выручка в 2016-18 годах превышала 5 млрд рублей. Павел Васев в этом году вошел в топ-30 лучших директоров.

Закупочная деятельность ММК не впервые высоко оценивается экспертами. Ранее Магнитка неоднократно становилась победителем ежегодного всероссийского конкурса "Лидер конкурентных закупок". В 2018 году компания была награждена за лучший проект по модернизации бизнес-процессов в закупках. По его результатам в системе снабжения ПАО "ММК" произошли принципиальные организационные и структурные изменения и был успешно внедрен новый – категорийный – подход к процессу выбора поставщика.

В управлении отмечают, что, в частности, одним из нововведений текущего года стало внедрение категорийных стратегий в так называемых малых закупках: закупках метизов, инструментов, трубопроводной арматуры, строительных материалов, электротехнического оборудования, канцтоваров, хозтоваров, бытовой техники по каталогам крупных производителей либо в интернет-магазинах комплексных поставщиков. "Суть нового подхода состоит в том, что с выбранными поставщиками заранее заключаются договоры, по которым предусмотрены корпоративные скидки. Цеха выбирают товары непосредственно из имеющейся у поставщика номенклатуры, после чего без промедлений формируется заявка на поставку. Эта схема исключает необходимость дополнительных согласований, существенно снижает транзакционную нагрузку и значительно ускоряет процесс закупок", - сказано в сообщении.

Благодаря категорийному подходу общее количество проведенных торгов по электротехническому, IT-оборудованию и контрольно-измерительным приборам сократилось с 1437 в 2017 году до 1308 в 2018 году. Прогноз на 2019 год – не более 450 торгов, что дает трехкратное снижение за три года.

"Данный подход экономит не только время, но и финансовые ресурсы, поскольку поставщикам также удобнее работать с заранее утвержденными товарными номенклатурами, и они готовы предоставлять скидки", - отмечают на комбинате.