Биологи поддержали санитарную вырубку леса в заказнике "Туколонь"

ИРКУТСК, 21 мая. /ТАСС/. Биологи и экологи признали санитарные рубки в государственном природном заказнике "Туколонь" в Казачинско-Ленском районе Иркутской области обоснованными и требуют незамедлительного продолжения. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела дистанционного наблюдения филиала ФБУ "Российский центр защиты леса" Игорь Сумин.

"Есть несколько степеней зараженности леса стволовым вредителем: слабая, средняя, сильная. На участке, откуда начинались пожары 2015 и 2016 годов, сразу же можно сказать, что была сильная степень очага, потому что повреждены практически все деревья", – заявил Сумин.

За санитарную вырубку леса также выступил ученый, кандидат биологических наук Виктор Попов, который побывал накануне в заказнике. "Я тоже сначала возмущался, что лес в "Туколони" рубят, думал, что это беспредел. А сейчас съездил, посмотрел, и мнение изменилось", - уточнил Попов.

В 2017 году, после лесных пожаров в 2015 и 2016 годах, в заказнике провели лесопатологическое обследование, которое показало заражение более чем 1 тыс. га леса стволовыми вредителями-насекомыми. В связи с этим началась сплошная санитарная рубка леса с целью проведения в дальнейшем лесовосстановительных работ. По данным властей региона, были получены все необходимые согласования для рубки леса, однако в природоохранной прокуратуре посчитали, что при проведении этих мероприятий были допущены крупные нарушения. Работы были остановлены, а замминистра лесного комплекса Иркутской области Алексей Туги был взят под стражу.

Государственный природный заказник регионального значения "Туколонь" расположен на территории Казачинско-Ленского района Иркутской области. Создан в 1976 году для сохранения уникального ландшафта и природного комплекса.