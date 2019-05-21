Медногорский медно-серный комбинат на четверть поднял инвестиции в обновление оборудования

ТАСС, 21 мая. Медногорский медно-серный комбинат (предприятие металлургического комплекса УГМК) активно обновляет технологическое оборудование. Как сообщают в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, всего на приобретение технологического оборудования в 2019 году планируется направить 344 млн рублей, что на четверть больше, чем в 2018 году.

Так, в цех капитальных ремонтов поступил станок газоплазменной резки с числовым программным управлением (ЧПУ) "Старт-2А". Оборудование изготовлено на Чебоксарском заводе "ТеплоВентМаш". Система ЧПУ позволяет производить с высокой точностью резку металла по траектории любой сложности (плюс-минус 0,5 мм).

"Готовый чертеж в новый станок загружается с флэш-карты. Соответственно, разметка детали вручную не требуется. Кроме того, оператор может самостоятельно внести изменения в чертеж, создать нужный эскиз заготовки с помощью компьютерной программы", - говорит заместитель начальника цеха Сергей Клоков.

"Старт-2А" предназначен для газового раскроя листового металла длиной до 3 м и толщиной от 0,5 мм до 50 мм. Рабочая поверхность станка – 4,5 кв. м, максимальный вес обрабатываемого листового металла – 3,5 т.

"Станок оснащен многозонной вентиляцией и автоматической системой дымоудаления, которая забирает отходящие при резке газы, что немаловажно для рабочего места оператора", - рассказывает электрогазосварщик Александр Кривоногов.

В первом полугодии 2019 года ожидается поставка еще одного такого станка, но с увеличенной мощностью. На его рабочий стол можно будет загружать листы металла в два раза длиннее – до 6 м, отметили в пресс-службе.