Владимир Нетесов: жизнь на селе должна отвечать современным стандартам

ТАСС, 22 мая. Во вторник в Воронеже завершился Форум сельских депутатов "Единой России", в ходе которого были обсуждены возможные корректировки проекта госпрограммы РФ по комплексному развитию сельских территорий.

Как сообщают в пресс-службе Воронежской областной думы, в форуме участвовали более 250 делегатов, в том числе председатель Воронежской областной думы, секретарь Воронежского регионального отделения "Единой России" Владимир Нетесов и депутаты регионального парламента. "На форуме также побывал председатель партии, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев", - сказано в сообщении.

На форуме прошли три панельные дискуссии: "Развитие жилищного строительства на сельских территориях", "Содействие занятости сельского населения", "Современный облик сельских территорий". В ходе дискуссий участники форума высказали ряд принципиальных предложений, призванных усовершенствовать параметры госпрограммы. В частности, инициативы участников касались увеличения федерального финансирования госпрограммы развития сельских территорий, изменения принципов отбора проектов для участия в ней, облегчения условий льготной сельской ипотеки и корректировки алгоритма взаимодействия агропредприятий с потенциальными работниками – молодыми специалистами.

Кроме того, было заявлено, что "Единая Россия" будет добиваться статуса нацпроекта для госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий.

Подводя итоги работы форума, Владимир Нетесов отметил, что в Воронежской области в сельской местности проживает почти половина жителей, поэтому для региона обсуждаемые вопросы имеют первостепенное значение.

"С 2009 года в Воронежской области проводится работа по комплексному развитию сельских территорий, в которой активно участвовал тогда губернатор, а сегодня вице-премьер правительства РФ Алексей Гордеев. Она включает привлечение инвесторов, открытие новых предприятий, модернизацию инфраструктуры. Особое внимание уделялось развитию социальной сферы. И сегодня у нас в каждом райцентре, в том числе и в рамках партийных проектов "Единой России", появились современные объекты образования и здравоохранения, спорта, культуры, благоустроенные места отдыха. Во многих сельских районах есть хорошие качественные дороги, высокоскоростной интернет, решаются вопросы по централизованному водо- и газоснабжению", – напомнил Нетесов.

При этом он отметил, что сегодня федеральной исполнительной власти и законодателям, а также на уровне регионов предстоит выработать новые решения, которые будут способствовать реальному росту доходов сельских жителей, борьбе с бедностью, привлечению и закреплению в глубинке молодых специалистов.

"В течение дня на форуме обсуждались вопросы, которые необходимо будет более тщательно проработать в рамках новой госпрограммы. Если мы хотим сохранить трудоспособное население в сельской местности и привлечь молодые кадры, то важна подготовка востребованных на селе специалистов среднего звена, а также взаимодействие вузов с предприятиями. Важны и условия, которые будут у специалиста в сельской местности, в том числе обеспечение жильем и развитие социокультурной среды", - отметил спикер регионального парламента. По его словам, жизнь на селе должна отвечать современным стандартам и вырабатываться они должны региональной и муниципальной властью при непосредственном участии местного населения, которое знает приоритеты.

"Наиболее актуальные предложения, которые сформулированы в ходе дискуссий на форуме, донесены до председателя партии, председателя правительства Дмитрия Медведева, поддержаны им, и, я уверен, в кратчайшие сроки примут форму конкретных документов. Это позволит в ближайшие годы качественно изменить жизнь сельских жителей – почти 37 млн наших сограждан, а также обеспечить необходимые условия для организации инфраструктурного, инвестиционного и технологического прорыва на большинстве сельских территорий", – резюмировал председатель Воронежской областной думы.