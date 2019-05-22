Свердловская музкомедия выступит с гастролями в Берлине

Москва, 22 мая. В Берлине 24-25 мая выступит труппа Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии. Гастроли входят в программу международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

24 мая в Театре на Потсдамской площади пройдет мюзикл "Екатерина Великая", посвященный истории превращения немецкой принцессы в великую русскую императрицу. Музыкальный спектакль в двух действиях, премьера которого состоялась в мае 2008 года, пресса и театральные критики называют "театральным блокбастером" и "первым русским эпическим мюзиклом".

Масштабная постановка с первого дня имела успех у публики. В спектакле задействована вся актерская труппа Свердловского театра музкомедии, используются 400 костюмов, 250 пар обуви, 400 головных уборов. Практически всю cцену занимает "Зимний дворец" – трехэтажная декорация, установка которой требует более 20 часов.

Музыкальные хроники времен империи "Екатерина Великая" продолжительностью около трех часов созданы специально для Свердловского театра музыкальной комедии композитором Сергеем Дрезниным и драматургами Михаилом Рощиным и Александром Анно. В основе постановки – события "золотого века" России.

Спектакль реализовала творческая группа из Москвы: режиссер-постановщик Нина Чусова, сценографы Владимир Мартиросов и Анастасия Глебова. По эскизам Павла Каплевича в мастерских театра были сшиты костюмы из уникальной "пророщенной" ткани. Дирижером-постановщиком выступил главный дирижер театра, заслуженный деятель искусств России, лауреат премии "Золотая Маска" Борис Нодельман, а хореографом спектакля стала многократный лауреат премии "Золотая Маска" Татьяна Баганова.

Мюзикл "Екатерина Великая" – обладатель двух национальных театральных премий "Золотая Маска" ("Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре", "Лучшая женская роль в оперетте/мюзикле") и других профессиональных наград.

24 мая на сцену выйдут народная артистка РФ Нина Шамбер (Императрица Екатерина II), лауреат международных конкурсов, лауреат премии "Золотая Маска" Мария Виненкова (Принцесса Фике), народная артистка РФ Надежда Басаргина (Елизавета), заслуженный артист РФ Анатолий Бродский (Емельян Пугачев), лауреат международного конкурса, лауреат премии "Золотая Маска" Игорь Ладейщиков (Григорий Орлов) и др.

25 мая в Российском доме науки и культуры в Берлине артисты Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии дадут гала-концерт "Уральский калейдоскоп". Специально для немецких ценителей музыкального театра подготовлена эксклюзивная концертная программа. Прозвучат арии и дуэты из классических оперетт ("Сильва", "Герцогиня из Чикаго", "Графиня Марица", "Фиалка Монмартра", "Баядера" и др.), будут показаны эффектные номера из знаменитых мюзиклов ("Призрак оперы", "Чикаго", "Кабаре", "Иисус Христос – суперзвезда", "Эвита", "Скрипач на крыше", "Моцарт: рок-опера" и др.). Артисты балета исполнят пластический дивертисмент, а "самый танцующий театральный хор" покажет зрителям свои номера.

Гала-концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра Свердловского академического театра музыкальной комедии под управлением главного дирижера, заслуженного деятеля искусств России, лауреата Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" Бориса Нодельмана. В программе примут участие солисты театра, артисты хора и балета, мужской вокальный проект NON SOLO.

"Свердловская область – регион, в котором уровень развития культуры соответствует не только федеральному, но и общемировому. Если же говорить о театральном искусстве, то мюзикл "Екатерина Великая" можно смело назвать визитной карточкой нашего региона. Я уверен, что постановка будет тепло встречена зарубежной публикой", – отмечает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Место проведения: Театр на Потсдамской площади, Marlene-Dietrich-Platz 1, 10785 Berlin (24 мая), Российский дом науки и культуры в Берлине, Friedrichstraße 176-179, 10117 Berlin (25 мая).

Программа:

24 мая в 20:00 – мюзикл "Екатерина Великая"

25 мая в 19:00 – гала-концерт "Уральский калейдоскоп"

Возрастная категория 16+

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланированы более 400 мероприятий в 80 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии более 80 учреждений культуры.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах с охватом в 6 млн зрителей.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

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