В Тюмени открылся форум IT-технологий InnoWeek - 2019

ТАСС, 22 мая. Более 700 гостей и экспертов работают на площадках III инновационного форума InnoWeek - 2019, который проходит в Тюменском технопарке, сообщают в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Приветствие участникам направил губернатор Александр Моор. В видеообращении он отметил, что форум стал эффективной площадкой для взаимодействия инвесторов, институтов развития и крупных отраслевых компаний.

"В регионе многое сделано для поддержки высокотехнологичного предпринимательства. Мы будем и дальше поддерживать инновационные идеи и проекты, создавать условия для их воплощения в жизнь. Все это, безусловно, ложится в логику реализации приоритетных национальных проектов по созданию цифровой экономики и поддержке малого и среднего бизнеса", – подчеркнул он.

Глава региона поблагодарил предпринимательское сообщество за участие и готовность делиться опытом и знаниями, пожелал успеха молодым предпринимателям, связывающим свое будущее с инновационной сферой экономики. "Всем участникам форума желаю плодотворной работы и общения, новых интересных идей и проектов. Уверен, совместные усилия позволят нам найти верные решения и реализовать все намеченные планы", – отметил Моор.

О форуме

Неделя инноваций в Тюменской области - форум InnoWeek - 2019 (18+) - проходит в Тюмени на площадке Тюменского технопарка 21-24 мая. Он посвящен развитию цифровой экономики России и инструментам трансферта отечественных IT-решений на международный рынок. В нынешнем форуме участвуют 50 стартаперов и молодых предпринимателей, 30 экспертов федерального и регионального уровня, 500 руководителей органов власти и собственников предприятий, сообщает сайт форума.