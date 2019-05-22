На ПАО "МЗИК" подвели итоги первого фестиваля "Техностарт"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. На Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина, (ПАО "МЗИК", Екатеринбург), одном из ведущих предприятий ОПК Урала, подвели итоги первого молодежного фестиваля прикладного технического творчества "Техностарт". Победители награждены дипломами и ценными призами, сообщают в пресс-службе предприятия.

"Участниками первого "Техностарта" стали 30 молодых амбициозных работников завода – технологи, конструкторы, рабочие. Целую неделю заводчане ломали голову над творческими заданиями, слушали лекции, участвовали в мастер-классах, тренировались в изобретательском искусстве", - рассказали на предприятии.

Самым насыщенным стал финальный день, когда командам молодых изобретателей предложили стать участниками игры "Диверсификация". Они должны были разработать собственный инновационный продукт, продумать производственную цепочку, в том числе наладить кооперационные связи с другими командами, а затем отыскать выгодный рекламный ход и "продать" свое изобретение членам конкурсного жюри. В составе комиссии были представители администрации завода, производственных и маркетинговых служб, ОКБ предприятия.

В пресс-службе рассказали, что идеи калининцев оказались оригинальными, неожиданными, но при этом каждая из них технически осуществима и актуальна. Так, участники "Техностарта" представили жюри умную самодвижущуюся тележку для супермаркетов, которая к тому же осуществляет кассовый расчет; оборудование для подводных работ, добывающее кислород прямо из воды; модули, из которых, как конструктор, можно собрать подходящий именно вам автомобиль; автономную установку для сортировки мусора. Последняя идея получила наивысшую оценку жюри, ведь затронутая тема сейчас одна из самых актуальных.

По итогам всех этапов фестиваля были определены команды-призеры. Награды лучшим молодым изобретателям вручил заместитель генерального директора по персоналу Сергей Свинин. "На заводе работает очень много молодых талантливых ребят, и развитие их творческого потенциала – одна из первостепенных задач нашей кадровой политики. На фестивале вы получили новые знания, "прокачали" себя, сумели проявить лучшие качества. Полученный опыт, я уверен, положительно скажется на вашей профессиональной деятельности", - сказал он.

Как сообщил председатель Совета молодежи ПАО "МЗИК" Илья Рыжов, есть идея сделать фестиваль технического творчества одной из традиций завода, а наиболее успешные проекты будут развиваться, дорабатываться и, возможно, станут реальной продукцией предприятия.