Холдинг "НАГ" и китайская IT-компания Digital China намерены расширять сотрудничество

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Новые российско-китайские IT-продукты выйдут с площадки Свердловской области на отечественный и международный рынки. Как сообщили сегодня в министерстве международных и внешнеэкономических связей региона, соглашение о намерениях по расширению сотрудничества с крупнейшей китайской IT-компанией Digital China – разработчиком и исполнителем проекта "Умный город" в Шэньчжэне – подписал российский телекоммуникационный холдинг "НАГ" (штаб-квартира в Екатеринбурге).

"Соглашение заключено в рамках реализации нацпроекта по развитию цифровой экономики. Документ подписан в присутствии министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова и генерального консула КНР в Екатеринбурге госпожи Гэн Липин", - сказано в сообщении.

Василий Козлов назвал подписание соглашения хорошим примером практической работы уральского и китайского бизнеса. "Мы рады, что сотрудничество с Китаем развивается не только в сфере торговли, но и выходит вот на такие проекты, где совместно работают инженеры, предприниматели, ученые. "Умный город" – это долгосрочный проект, реализация которого приведет к улучшению качества жизни уральцев, созданию новых рабочих мест, привлечет умные технологии во все сферы. Китайские специалисты являются одними из мировых лидеров в этой теме. Правительство Свердловской области приветствует подобные совместные инициативы и будет оказывать им поддержку", – сказал министр.

По мнению г-жи Гэн Липин, такие проекты Свердловской области и Китая могут стать образцовым примером точек роста сотрудничества России и КНР в сфере цифровых технологий.

"Мы видим, какие прекрасные перспективы развития имеют Свердловская область и Уральский регион, город Екатеринбург, в котором все устремлено к "умному городу". Я уверена, что подобные проекты станут образцами сотрудничества. Нам нечего скрывать друг от друга, мы открыты России", – приводят в министерстве слова генерального консула.