Житель Брянска выиграл межрегиональный конкурс "Безопасное движение"

БРЯНСК, 22 мая. /ТАСС/. Сценарий социальной рекламы жителя Брянска на тему безопасности дорожного движения выиграл в межрегиональном конкурсе. В конкурсе были представлены 86 работ из 32 муниципальных образований. Жюри из шести регионов страны определило трех победителей, сообщили в пресс-службе Брянского городского совета народных депутатов.

Условия конкурса предусматривали реализацию сценария-победителя. Презентация ролика прошла в Брянске, где председатель жюри, глава города Александр Хлиманков, вручил награды призерам. "Мы рады таким инициативам, которые действенно привлекают внимание к безопасности. Я благодарю всех участников конкурса, коллег по жюри, организаторов. Приятно, что забота о жизни и безопасности наших жителей объединяет такое количество людей из разных уголков нашей страны", - сказал Хлиманков.

По словам организатора межрегионального конкурса сценариев социальной рекламы, ежегодно в нашей стране в дорожно-транспортных происшествиях погибает небольшой населенный пункт.