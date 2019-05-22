Замглавы АП поблагодарил главу Югры за организацию форума по Году коренных языков в РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов поблагодарил губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталью Комарову за организацию форума, который открыл Год языков коренных народов в РФ. Об этом он сообщил в Екатеринбурге на семинаре-совещании по вопросам национальной политики.

"Этот год объявлен ООН Годом языков коренных народов. В марте в Ханты-Мансийске под эгидой Федерального агентства по делам национальностей на отличном уровне прошел форум, приуроченный к торжественному открытию Года в России. Хочу поблагодарить и ФАДН и губернатора округа Комарову Наталью Владимировну за организацию этого мероприятия на очень высоком уровне", - сказал он.

Церемония открытия Года языков коренных народов в России состоялась 21 марта. Его первым мероприятием стал международный форум, в работе которого приняли участие руководитель ФАДН Игорь Баринов, международные эксперты и представители ООН. В форуме приняли участие около 500 человек - представители науки, общественности, органов власти, учителя родных языков России, а также эксперты из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Республики Непал, Финляндии, Китая, заместитель председателя постоянного форума Организации Объединенных Наций по вопросам коренных народов Чжан Сяоань (Китай), представители форума Нзоа Жерве (Камерун) и Пхулман Чаудхари (Непал).

Участники форума 21-22 марта в ходе четырех секций обсудили лучшие практики и проекты по поддержке родных языков, русского языка и языков коренных малочисленных народов, в частности, роль информационных технологий и СМИ в сохранении и популяризации языков народов России.

ЮНЕСКО 2019 год объявлен Международным годом языков коренных народов. Его главная цель заключается в привлечении внимания к возможной утрате родных языков и необходимости их поддержки и активизации. План проведения Года языков коренных народов в России включает более 700 мероприятий. В России, по оценке Института языкознания РАН, насчитывается около 150 языков коренных народов.