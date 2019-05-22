В Москве обсудили вопросы подготовки и проведения саммита "Россия – Африка"

Москва, 22 мая. В Москве состоялось межведомственное совещание под председательством советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета по подготовке и проведению в Российской Федерации в 2019 году саммита "Россия – Африка" и других мероприятий в формате "Россия – Африка" Антона Кобякова.

Во встрече приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Администрации Краснодарского края, Роспотребнадзора, Российского экспортного центра и Фонда Росконгресс.

На совещании обсуждались вопросы подготовки площадок проведения саммита "Россия – Африка" (6+) и сопутствующего ему экономического форума (6+), которые пройдут в октябре текущего года в г Сочи. Речь также шла о финансово-экономических аспектах проведения мероприятий, подготовке города и его инфраструктуры к саммиту, работе с участниками, вопросах безопасности в местах проживания и передвижения участников и гостей мероприятий саммита. Особое внимание было уделено необходимости осуществления ремонтных и восстановительных работ Главного медиацентра и прилегающих к нему территорий.

"На повестке – решение амбициозной задачи. В саммите примут участие порядка 70 лидеров c Африканского континента. Уверен, что предстоящий саммит станет эффективным и востребованным форматом многостороннего сотрудничества экономик России и Африки по целому спектру вопросов социально-экономической повестки. Мероприятия экономического форума, в свою очередь, помогут реализации интересов и продвижению инициатив Российской Федерации на Африканском континенте", – подчеркнул Кобяков.

В ходе совещания обсудили, что стартовала пригласительная кампания на экономический форум "Россия – Африка". К участию в форуме приглашены более 7 тыс. руководителей крупных международных промышленных, строительных, консалтинговых, телекоммуникационных и IT-компаний, представители финансовых и инвестиционных корпораций. Как заметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, многие компании – постоянные участники крупнейших мероприятий Фонда Росконгресс и традиционно занимают верхние строчки отраслевых рейтингов. "Среди предстоящих мероприятий, которые проводит Фонд в 2019 году, российско-африканская повестка занимает особое место. Ей будет посвящен бизнес-диалог на Петербургском международном экономическом форуме, ведется работа над циклом экспертных докладов, объединенных общей тематикой "Russia – Africa Shared Vision 2030", запланирован ряд сессий и межстрановых диалогов в рамках Российской энергетической недели. Кроме того, проделана масштабная работа совместно с РЭЦ по подготовке ежегодного собрания Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка) и экономической конференции "Россия – Африка", которая пройдет в Москве 20–21 июня", – отметил Стуглев.

В своем выступлении управляющий директор по международному развитию Российского экспортного центра Анна Беляева заявила о том, что ежегодное собрание Афрэксимбанка (6+) – это не просто рядовое корпоративное мероприятие. "Ежегодное собрание Афрэксимбанка и проводимая на его полях экономическая конференция "Россия – Африка" – это начало большого пути. Меньше чем через месяц мы ожидаем в Москве более 1000 делегатов из Африки, включая более 10 министров финансов и промышленности ряда стран, комиссаров Африканского Союза, а также крупнейших бизнесменов континента, представляющих различные отрасли: от энергетики и сельского хозяйства до финансового сектора и привлечения инвестиций. Это уникальная возможность по-настоящему узнать бизнес-потенциал Африки и заложить основу для развития отношений", – прокомментировала А. Беляева, особо отметив, что деловая программа мероприятий Афрэксимбанка составлена так, чтобы представители российской стороны могли получить объективную и всестороннюю картину состояния дел на континенте.

По итогам совещания были даны поручения по направлениям и обозначены сроки их выполнения.