Участники программы "Футбол для дружбы" попытаются завоевать титул GUINNESS WORLD RECORDS®

Москва, 23 мая. В рамках финальных мероприятий Седьмого сезона Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы", объединяющей Юных спортсменов в 211 странах, состоится официальная попытка завоевать новый титул GUINNESS WORLD RECORDS®. На полях Чемпионата Мира по "Футболу для дружбы" в Мадриде будет проведена футбольная тренировка с наибольшим количеством национальностей. За постановкой рекорда будет следить официальный Судья GUINNESS WORLD RECORDS®.

В занятии примут участие Юные футболисты, Юные журналисты, Юные рефери и Юные тренеры программы "Футбол для дружбы", прибывшие в Испанию на финальные мероприятия программы. Ребят поддержит легенда мирового футбола — Глобальный Посол "Футбола для дружбы" Франц Беккенбауэр.

Возрастная категория 12+

О программе:

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром", официальным партнером Лиги Чемпионов УЕФА, с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. "Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный Олимпийский Комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. Программа объединила более 6 тыс. участников из 211 стран и приобрела свыше 5 млн сторонников, включая известных спортсменов, художников, артистов.

Официальные интернет ресурсы программы:

Фото- и видео- материалы для СМИ: http://media.footballforfriendship.com

Официальный канал в Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

Официальный канал YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Официальная страница на Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Football_for_Friendship

Официальный канал в Twitter: https://twitter.com/football4f

Официальный website: https://www.gazprom-football.com/en/home.htm