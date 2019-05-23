Доступность искусства и информации об инновациях в современном обществе обсудили на ПМЮФ

Москва, 23 мая. Одной из ключевых дискуссионных сессий IX Петербургского Международного Юридического Форума стало обсуждение "История инноваций и (правовых) противоречий в искусстве". Эксперты в области права, бизнеса и культуры обсудили юридические и этические аспекты доступа аудитории к искусству, новым технологиям, а также важность доступности коммерческой информации об инновациях потребителям.

В рамках дискуссии заместитель генерального советника по юридическим вопросам "Филип Моррис Интернэшнл" (ФМИ) Тилл Олбрик рассказал о барьерах на пути продвижения новых технологий в современном мире и о необходимости эффективной государственной политики в области регулирования инновационных продуктов.

"Если государство усматривает проблему с коммерческой информацией в том, что она, например, затрагивает молодежь, или опасается, что покупатель будет введен в заблуждение, то всегда лучше регулировать информацию, нежели запрещать ее, предусматривая возрастные ограничения, требования о научном обосновании и т.д. Информация все равно будет распространяться. Однако если информация вынужденно передается тайно, то куда выше риск того, что она обрастет слухами, смешается с "фейк-ньюс" и недостоверными сведениями. Поэтому при прочих равных условиях регулирование распространения, предоставления и получения коммерческой информации лучше запретов. Соблазн введения запрета обычно связан не с негативными намерениями или желанием ввести цензуру. Зачастую дело в простоте такого решения. Запретить куда проще, чем найти баланс между правами различных сторон с учетом целей регулирования. Но эту работу нужно делать. А в случае сомнения исходить из того, что больше коммерческой информации лучше для свободного обмена идеями и продвижения инноваций", – отметил Тилл Олбрик.

Участники сессии отметили, что прорывные тенденции часто шли вразрез с существующей парадигмой, не сразу принимались обществом, а иногда попадали под запрет и ограничения со стороны регуляторов. История многократно показала, что направления, которые изначально принимались в штыки, в итоге становились движущей силой прогресса как в искусстве, так и в науке. Однако государства и в XXI веке иногда предпочитают запрещать новое и незнакомое вместо того, чтобы дать возможность инновационным открытиям приносить пользу обществу.

Тем не менее спикеры сошлись во мнении, что сегодня есть все необходимое для диалога между всеми заинтересованными сторонами – регулятором, бизнесом, обществом. Только такой подход – открытость и готовность к коммуникации – даст возможность мировому сообществу развиваться в соответствии с новейшими достижениями науки и искусства.

"Свобода многогранна – об этом мы сегодня и говорили. Это важнейшая ценность, естественное право человека. В дискуссии участвовали люди, которые представляют консервативные институты – музеи и право. Тем не менее даже в рамках этих сообществ есть запрос на инновацию, есть понимание того, что мы не можем стоять на месте, – мир меняется, и мы должны меняться вместе с ним. Нам нужно развиваться, иначе мы потеряем связь с людьми, которым все это нужно, в истории человечества нет ничего неизменного", - подчеркнул редакционный директор российского издания журнала "Форбс" Николай Усков.

Он поддержал мнение, высказанное представителем ФМИ. "Интересно говорил Тилл Олбрик о том, что есть свобода не только личного, но и коммерческого высказывания. Мы часто недооцениваем важность коммуникации в рамках экономических отношений. Свобода – это, в том числе, возможность разговаривать с потребителем, спорить с регуляторами, доносить правду. Иначе появляются средневековые паранойи: сейчас есть удивительные кампании против ГМО, глютена, табака. Это все мне напоминает разновидность безумия. Пусть это будет, но у производителя должно быть право рассказать, что в мире все намного сложнее", – резюмировал Николай Усков.

В свою очередь, д.ю.н., профессор кафедры гражданского права и процесса юридического факультета НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Сергеев отметил, что главная идея у всех участников дискуссии была одна – многие инновации общество сначала встречает в штыки, а потом постепенно они становятся неотъемлемой частью нашей жизни.

"Право, как и музейное дело, является достаточно консервативным институтом. Отчасти это справедливо, потому что право – это, прежде всего, формальная, санкционированная государством система норм, которая сложилась за долгие годы. Конечно, ученые-юристы видят несовершенство закона и пытаются доказать, что его нужно менять, чтобы он работал во благо обществу, а не во вред ему. Поэтому, не ломая сложившуюся систему права, нужно внедрять в него инновации, которые отвечают новым социально-экономическим условиям и изменившимся общественным потребностям", – считает Александр Сергеев.

Главный редактор журнала "Собака.ru" Яна Милорадовская, выступившая в качестве модератора дискуссии, отметила важность диалога между представителями бизнеса и культуры. "Мы хотели поговорить с каждым из очень разных представителей культуры и технологических бизнесов о том, какие инновации у них происходят, как закон на них реагирует, где он помогает, а где мешает. Мне кажется важным то, что проговорил в конце Николай Усков, – в обществе создался прецедент диалога, он стал для нас нормой, а не стрессом, а это значит, что он возможен и между далекими друг от друга институциями. Мы слышали, что не все получается, но все равно, поскольку такая традиция уже есть, рано или поздно она перейдет в качество. Думаю, что спустя годы это приведет к тому, что у нас, например, будут хорошие законы о культуре и реставрации", - заключила она.

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