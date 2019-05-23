В Москве прошла презентация "Ралли мира – 2019"

Москва, 23 мая. В ресторане Balzi Rossi прошла презентация одного из самых знаковых спортивных событий предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 мая в Санкт-Петербурге, – международного автопробега "Ралли мира — 2019". На мероприятии собрались организаторы и партнеры автопробега - президент Фонда "Будущее Родины" Кюри Усманов, представители Фонда Росконгресс, представители Фонда Сколково, а также бизнесмены и владельцы эксклюзивных автомобилей. В рамках презентации публике был представлен кубок им. Андрея Платоновича Нагеля – приз победителя первого этапа автопробега Electric Marathon.

В этом году автопробег откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. Старт первого этапа соревнований будет дан 27 мая в Монте-Карло принцем Альбером II. Промежуточный финиш будет дан в Сколково 4 июня в рамках выставки инновационных технологий, окончательный финиш первого этапа "Ралли мира" состоится 6 июня в Санкт-Петербурге на площадке форума в КВЦ "Экспофорум".

"В этом году мы решили стать партнерами автопробега, наша команда будет принимать участие в ралли, — сказал председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. — Для нас это, во-первых, возможность показать то, что электрический транспорт и увеличение его роли являются приоритетом "Сколково". Во-вторых, это возможность показать, что мы во всех отношениях приветствуем открытость и большее единение с Европой и считаем спорт в целом, в том числе и автомобильный, одним из способов завязывания контактов и дружеских отношений. Будет непросто, поскольку нужно с учетом длины дистанции и емкости электрических батарей правильно рассчитывать скорость и параметры движения. Это непростая задача. Тем не менее современные технологии позволят ее решить. Первый финиш ожидается 4 июня в Москве в ИЦ "Сколково" в рамках выставки инновационных технологий, здесь состоится первое награждение победителей марафона. Москва стала самым продвинутым городом Европы в части использования общественного электрического транспорта, поэтому для нашей столицы это очень важное событие".

"Ралли Мира" - это международный масштабный проект, созданный в партнерстве с фондом Росконгресс. Ежегодный автопробег уже стал доброй традицией Петербургского международного экономического форума. В заключение первого этапа автоколонна прибудет в Санкт-Петербург и торжественно финиширует на площадке ПМЭФ в КВЦ "Экспофорум" 6 июня в день начала его работы, а сами участники автопробега примут участие в работе форума. Полностью оснащенная техническая команда будет следить за состоянием автомобилей участников на всем пути следования. С российской стороны проведение Ралли поддержали правительства Москвы и Санкт-Петербурга, и мероприятию был присвоен статус официального городского события в обоих городах", – сказал президент Фонда "Будущее Родины" Кюри Усманов.

На презентации "Ралли мира – 2019" должное внимание было уделено второму этапу автопробега. Второй этап "Ралли мира" - автопробег эксклюзивных автомобилей под лозунгом "Из Санкт-Петербурга с любовью". Автопробег проводится при поддержке клуба владельцев эксклюзивных автомобилей Luxury cars owners club и стартует 8 июня с Исаакиевской площади Санкт-Петербурга. Участники ралли финишируют 13 июня в Монте-Карло. В составе колонны – эксклюзивные Бентли, Роллс-Ройсы и другие марки авто, многие из этих машин являются единственными экземплярами во всем мире. Участие в автопробеге примут топовые российские и зарубежные бизнесмены.

В рамках мероприятия был объявлен сбор заявок на участие во втором этапе ралли. Критериями отбора станут, прежде всего, сама персона потенциального участника, а также марка автомобиля (ретро автомобиль или спорткар), на котором планируется совершить автопробег.

Клуб Luxury cars owners club является партнером автоклуба Монако и других крупнейших автомобильных клубов мира. Главная цель создания и работы клуба – открыть новые возможности для бизнеса, культуры, искусства, спорта и благотворительности в России и за рубежом. Члены Luxury cars owners club будут регулярно участвовать в российских и международных мероприятиях. Клуб станет уникальной площадкой для создания и продвижения новых проектов и коммуникаций среди российского и европейского бизнес-сообщества. Официальным партнером клуба стал Санкт-Петербургский симфонический оркестр имени И.А. Мусина, а также лучшие музыканты и солисты Мариинского театра.

По мнению организаторов автопробега "Ралли мира", проведение такой эффектной демонстрации заставит принять меры в решении конфликтов на политическом уровне, которые мешают экономическому развитию многих государств ЕС.

"Мы уверены, что данный проект позволит России не только проявить всю широту своего гостеприимства во имя дружбы и уважения к единомышленникам из-за рубежа, но и напомнит европейским партнерам об исторических связях и необходимости поддержки диалога посредством языка культуры", – резюмировал Усманов.

В завершение международного автопробега в Монте-Карло состоится гала-концерт Санкт-Петербургского симфонического оркестра имени И.А. Мусина под флагом русской культуры.

Генеральные информационные партнеры: ТАСС, "Комсомольская правда", журнал Luxury Magazine.

Официальные информационные партнеры: TV BRICS, медиа-холдинг "Регионы России", радио "Монте Карло", Авто Mail.Ru.

Официальные партнеры мероприятия - премиальная вода Gold Water, компания Open Planet Technologies, компания АВИЛОН AURA, итальянский бренд мужской одежды Ravazollo, компания International Contracts srl и алкогольный партнер – бренд Simple.

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