Знаменитости поздравят Радио JAZZ c пятилетием премии "Все цвета джаза"

Москва, 23 мая. Многие знаменитости 25 мая придут поздравить Радио JAZZ 89.1 FM с пятилетием премии "Все цвета джаза", которая впервые пройдет в формате фестиваля на открытом воздухе в Саду "Эрмитаж".

На фестиваль "Все цвета джаза" уже запланировали свой визит такие селебрити, как Александр Домогаров, Сергей Мазаев, Александр Олешко, Дмитрий Венедиктов, Виктор Добронравов, Ольга Тумайкина, Катя Лель, Влад Лисовец, Антон Камолов, Катя Гордон, A’Studio, Светлана Журова, Марина Кравец, Елена Борщева, Анна Калашникова, Анна Салтыкова, Виктория Пьер-Мари, Алина Ян, Анатолий Кролл, Алексей Козлов, Илья Легостаев, Анна Уколова, Александр Суворов, Маргарита Пазоян, Дмитрий Четвергов, Александр Гудков, Евгений Бороденко, Алексей Швед, Сергей Пицца, Айсултан Сеитов, Дина Гарипова, Сергей Жилин, Олег Аккуратов и др.

"В субботу мы впервые соберем под открытым небом фестиваля селебрити, свободомыслящих людей, любителей джаза, поклонников виниловой культуры, любителей гольфа, живописи и не только. Здесь каждый сможет найти что-то интересное. В течение дня выступят Optimystica Orchestra, Guru Groove Foundation, Вадим Эйленкриг, Authentic Light Orchestra, Secret Atelier, Оркестр Петра Востокова и многие другие", - рассказала генеральный директор "Мультимедиа Холдинг" Евгения Киселева.

Ключевой составляющей фестиваля "Все цвета джаза" традиционно станет вручение премий за вклад в развитие джазовой музыки за 2018 год. Семь наград найдут самых достойных в следующих номинациях:

- "За вклад в развитие джазовой культуры в России";

- "Музыкант года";

- "Релиз года";

- "Мероприятие года";

- "Площадка года";

- "Открытие года";

- "Фестиваль года".

Ведущие вечера - писатель, карикатурист Андрей Бильжо и певица Мариам Мерабова. Приглашенный Большой Джазовый Оркестр под управлением Петра Востокова завершит своим выступлением торжественную церемонию.

25 МАЯ / 14:00/ ВСЕ ЦВЕТА ДЖАЗА / САД ЭРМИТАЖ/ КАРЕТНЫЙ РЯД, Д. 3

Основная программа фестиваля состоит из трех блоков:

Lifestyle блок - с 14:00 до 19:00.

Церемония награждения - с 19:00 до 21:00.

Выступление хедлайнера - с 21:00 до 22:00.

Возрастная категория 0+

Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.