Инновационную повестку обсудят на ПМЭФ - 2019

Москва, 24 мая. В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума состоятся сессии, посвященные инновационной повестке. На сессии "Инновационная деятельность в странах БРИКС: основные направления и перспективы развития сотрудничества" участники рассмотрят инновации как один из важнейших драйверов экономического развития стран БРИКС. Модератором сессии выступит президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин. В дискуссии примут участие: исполнительный председатель Mmakau Mining Pty Бриджит Радебе, председатель совета директоров China COSCO Shipping Corporation Limited Лижун Сюй, вице-президент Нового банка развития Владимир Казбеков, основатель, председатель совета директоров Global Rus Trade Анна Нестерова, временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер, президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Мирон Тацюн и другие. Участники обсудят, каковы перспективы развития инновационного сотрудничества в рамках "пятерки", какие пути совершенствования инструментов государственной поддержки инновационной деятельности возможны и как Новый банк развития БРИКС может участвовать в финансировании совместных инвестиционных проектов и исследований в области инноваций.

Еще одной темой экономики инноваций станет "умная специализация регионов". В Стратегии пространственного развития, в целях повышения эффективности оказания мер государственной поддержки, для всех субъектов на основе их конкурентных преимуществ определены перспективные экономические специализации. Одним из инструментов "приземления" эффективных специализаций и повышения инновационной активности регионов может стать "умная специализация". Модератором сессии "Экономика инноваций: возможности "умной специализации" регионов" выступит управляющий партнер по странам СНГ, заместитель руководителя по работе с клиентами по странам Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии компании EY Александр Ивлев. Участники встречи: генеральный директор ПАО "Полюс" Павел Грачев, член правления, управляющий директор ООО "СИБУР" Алексей Козлов, министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков, генеральный директор Объединенной компании "Русал" Евгений Никитин, генеральный директор SAP CIS Андрей Филатов. Ключевые темы обсуждения в рамках сессии: Какой подход применяется в России для осуществления государственной поддержки отраслей экономики? Каковы методология выбора приоритетов "умной специализации" и ее адаптация в условиях России? Какие система управления, механизмы, инструменты и процедуры реализации необходимы на федеральном уровне для внедрения "умной специализации"? Государство, регион или бизнес – кто должен играть лидирующую роль при определении "умных специализаций"? Как соотносить инструменты поддержки территорий и требования международных организаций?

"В вопросе перехода к устойчивому развитию важную роль играет реализация планов в соответствии со стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Своевременное внедрение инноваций – это стратегическая задача, от решения которой зависит конкурентоспособность нашей страны на мировой арене уже в ближайшем будущем", – отметил управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.

Возрастная категория 6+