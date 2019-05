На фестивале Alfa Future People впервые появится транс-сцена

Москва, 24 мая. Фестиваль Alfa Future People, который пройдет с 16 по 18 августа при поддержке Альфа-Банка, пополнился новыми участниками. К уже объявленным артистам добавился целый ряд транс-музыкантов – впервые в истории фестиваля этот популярный жанр будет представлен здесь отдельной сценой. Программу сцены составляют семь артистов, представляющих шесть стран и три континента, что делает Alfa Future People одним из знаковых событий года в транс-музыке. Среди участников – авторы крупнейших транс-хитов десятилетия британец Ashley Wallbridge и американец Sean Tyas, протеже диджея Тиесто голландец Richard Durand, представительница вокального транса Christina Novelli, финская группа Super8 & Tab, австралийский исполнитель Exis и недавно образованный дуэт Futurecode, объединивший хорошо известных среди любителей транса музыкантов Ben Gold и Omnia.

Карьера американца Sean Tyas длится уже почти 20 лет, но настоящий успех пришел к Шону после выхода сингла Lift (2006), ставшего одним из главных транс-хитов десятилетия. Его треки звучат в сетах Пола Ван Дайка, Армина Ван Бюрена, а издателем его музыки выступает Tiesto и его лейбл Black Hole Recordings. Финскую транс-сцену (которая уже более 10 лет считается одной из лучших в мире) представит дуэт Super8 & Tab. Янне Манснерус и Миика Элоранта давно дружат с Above & Beyond и подписаны на их лейбл Anjunabeats. Приверженность к мягкому звучанию делает их частыми гостями в таких клубах, как лондонский Ministry Of Sound и ибицианский Amnseia. Голландец Richard Durand оказался на сцене чуть более 10 лет назад, когда Tiesto назвал его одним из самых перспективных ди-джеев мира. Тогда же он дебютировал в сотне DJ Magazine, а его выступление на Colourfest в Глазго прозвучало в эфире шоу Пита Тонга Essential Mix. В его гастрольном графике лучшие клубы и фестивали планеты: Dance Valley, Planet Love, Revolution, RMI Trance Xplosion, Summer Of Love. Его сеты строятся вокруг мелодичного голландского транса, но от Ричарда можно ждать и пси, и техно, и электро.

Британец Ashley Wallbridge крутил пластинки, еще будучи тинейджером (в 15 он участвовал в конкурсе Radio 1), а в 24 уже был популярен. Его трек Inner Me, в котором Эшли объединил энергию электрохауса и мелодичность транса, не только гремел на танцполах по всему миру, но и вошел в топ-10 хит-парада Itunes в США и Канаде. С тех пор его карьера шла только вверх – резиденции в Лас-Вегасе и на Ибице, ремиксы для Армина Ван Бюрена и Avicii, номер один в хит-параде Beatport с хитом Surrender. Его соотечественница Christina Novelli начинала карьеру в качестве певицы (трек Гарета Эмери Concrete Angel, где звучит ее вокал, набрал 54 млн просмотров на Youtube и получил премию International Dance Music Award как лучший транс-трек 2013 года), но вскоре выросла в самостоятельного диджея и продюсера. Сегодня она издается на Garuda и Black Hole и выступает в Marquee, Pacha, Cream Amnesia и Ministry Of Sound.

Набирающий популярность австралиец Exis предпочитает звук на грани пси-транса и big room house. Дебютантами можно считать и украино-британский дуэт Futurecode, хотя оба его участника, Евгений Смирнов и Бен Лоутон, на транс-сцене люди не новые. В дискографии дуэта около двух синглов (и это почти поп-музыка), а диджейский дебют Futurecode состоялся около полугода назад, но дуэт отыграл хедлайнерский сет на фестивале A State Of Trance для 17 тыс. зрителей.

Среди ранее объявленных участников фестиваля Aphrodite, Knife Party, Don Diablo, Carnage, Ame, Be Svendsen, Ferry Corsten и многие другие.

Возрастная категория 18+