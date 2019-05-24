"Кузбассразрезуголь" приобрел новый гидравлический экскаватор HITACHI

ТАСС, 24 мая. Новый гидравлический экскаватор HITACHI EX1900-6 BH введен в эксплуатацию в филиале "Бачатский угольный разрез" угольной компании "Кузбассразрезуголь" (АО "УК "Кузбассразрезуголь", предприятие сырьевого комплекса УГМК). Машина такой модели – первая в парке основного горнотранспортного оборудования компании.

Японская машина имеет объем ковша 12,5 куб. м. и оснащена мощным дизельным двигателем с инновационной системой управления гидронасосами, которая обеспечивает получение максимального КПД работы привода. Производительность экскаватора – почти 4,5 млн куб. м в год. Он будет использоваться для зачистки забоя и непосредственно выемки угля, сообщают в пресс-службе предприятия.

"Одна из главных задач стратегии развития компании – модернизация основного горнотранспортного оборудования, поэтому на протяжении нескольких лет мы приобретаем только самую современную высокопроизводительную технику как отечественного, так и зарубежного производства, – отмечает начальник энергомеханического департамента АО "УК "Кузбассразрезуголь" Игорь Кирилов. – Сегодня на предприятиях компании работают шесть экскаваторов HITACHI других моделей, которые хорошо зарекомендовали себя. Машина EX1900-6 BH обладает одним из лучших в своем классе соотношением "цена-качество".

Экскаватор имеет просторную кабину с удобной панелью управления и многофункциональным монитором. Как и все новые экскаваторы, поступающие на предприятия УК "Кузбассразрезуголь", машина оснащена системой сигнального освещения опасной зоны Red Kill Zone, которая призвана обеспечить безопасность горных работ в темное время суток. Кроме того, для улучшения условий труда машиниста экскаватор оборудован современным светодиодным освещением и системой кругового обзора.

ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" - крупнейшая компания в РФ, специализирующаяся на добыче угля открытым способом. В состав компании входят шесть филиалов: "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский" угольные разрезы и шахта "Байкаимская". Функции единоличного исполнительного органа ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" переданы ООО "УГМК-Холдинг".

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.