Челябинский цинковый завод улучшает условия труда работников

ТАСС, 24 мая. На Челябинском цинковом заводе продолжается реализация программы повышения операционной эффективности, направленной на рост производительности и улучшение условий труда сотрудников. Для выбивки футеровки из вельц-печи использовали дистанционно управляемую машину Brokk-170.

В пресс-службе компании рассказали, что ремонт вельц-печи – трудоемкий процесс. Так как со временем футеровка (кирпичная кладка внутри печи) изнашивается и на ней образуются плотные наросты (настыли), снижающие технологические характеристики плавки, раз в восемь месяцев необходимо производить замену футеровки. До недавнего времени демонтировать футеровку рабочим приходилось с помощью кувалды и отбойного молотка. Процесс занимал не менее недели, так как одновременно внутри трубы работать могли не более трех человек. Смена бригад происходила каждые полчаса.

Дистанционно-управляемая машина "Brokk-170" выбила футеровку и настыль из печи всего за 36 часов. Компактные размеры робота делают легкодоступными даже самые узкие пространства внутри трубы. При этом каждый удар робота достигает мощности в 400 Дж, в то время как использование отбойного молотка позволяло достигать максимального показателя в 100 Дж.

"В рамках реализуемой на предприятии программы операционной трансформации необходимо максимально эффективное использование всего оборудования на заводе. Удачный эксперимент привел не только к экономии материальных ресурсов и получению дополнительных 440 т товарного цинка без капитальных затрат. Самое главное - новое технологическое решение существенно улучшило условия труда работников. Кроме того, вельц-печь перерабатывает отходы производства, соответственно, в несколько раз сокращается срок хранения отходов на промплощадке", - отмечает начальник управления развития ПАО "ЧЦЗ" Александр Новиков.

Производственные мощности Челябинского цинкового завода, который входит в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК), позволяют ежегодно выпускать 200 тыс. т цинка и сплавов на его основе, предприятие в прошлом году завершило масштабную модернизацию производства за 3,5 млрд рублей.