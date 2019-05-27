Институт отраслевого менеджмента РАНХиГС отметил пятилетие

Москва, 27 мая. Институт отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС с размахом отметил пятилетний юбилей. В праздничных мероприятиях, которые продолжались весь день, приняли участие студенты, сотрудники и выпускники Института.

Празднование началось с церемонии посадки дерева Института. В церемонии посадки ели перед вторым корпусом Президентской академии приняли участие проректор, и.о. директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Иван Федотов и управляющий партнер АКИГ, партнер ИОМ Александр Плакида.

Иван Федотов поздравил коллектив Института с юбилеем и отметил, что "сегодня мы первый раз сажаем дерево на территории Академии, и хотелось бы, чтобы эта традиция была продолжена". Александр Плакида обратил внимание на то, что ИОМ – это лучшее, что может быть в образовательной среде, поскольку именно отраслевой менеджмент и бизнес будут определять будущее образования. "Мы в абсолютном авангарде. Я очень рад быть частью этого, рад, что мы делаем замечательные проекты, которые двигают систему вперед", - сказал он.

Выступая на сцене, сооруженной перед шестым корпусом Президентской академии, заместитель директора ИОМ РАНХиГС Наталья Демидова отметила, что в семейной жизни пятилетний юбилей – это деревянная свадьба, серьезный праздник, который символизирует, что семья уже укоренилась. "Собственно, то же самое можно сказать и о нашем Институте: мы реализуем более 80 программ в рамках наших факультетов и центров и наращиваем обороты, развиваемся и активно работаем для того, чтобы становиться лучше. Но самое главное в семье – это люди, это мы с вами: наши студенты, слушатели, все те, кто работает в Институте, наши выпускники, абитуриенты и их родители, наши партнеры, благодаря вкладу и неравнодушию которых нам удается реализовывать актуальные и прикладные программы", - сказала она.

Деканы факультетов ИОМ также поздравили студентов и сотрудников с праздником, пожелав дальнейшей успешной работы. В рамках дня ИОМ прошло награждение самых инициативных и активных студентов разных факультетов.

Праздник продолжился сразу на всей территории Академии. В разных корпусах РАНХиГС проходили лекции, мастер-классы от ведущих экспертов в самых разных областях: от маркетинга и торговли до банковского дела и недвижимости. Кроме того, участники праздника смогли познакомиться с фотовыставкой, рассказывающей о жизни ИОМ, сыграть на игровых приставках и воспользоваться услугами фотозоны. Для всех гостей была организована культурная программа, в ходе которой студенты исполнили популярные песни, а самые спортивные смогли поучаствовать в зарядке, которую провела двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова, попробовать выиграть турнир по волейболу и танцевальной тренировке.

В день ИОМ также прошла интеллектуальная битва "Отцы и дети" между командами студентов и преподавателей. Участники соревновались друг с другом в умении быстро и правильно отвечать на интересные и сложные вопросы. Всего прошло две игры, каждая из трех раундов по пять вопросов. Тематика вопросов относилась к различным направлениям индустрии гостеприимства, включая гостиничную деятельность, туризм, ресторанный бизнес, организацию мероприятий и управление ими. В обеих играх победили команды студентов. Ведущий поздравил команду с победой и добавил: "Участие в подобных играх очень важно. Ведь они направлены на то, чтобы выработать навыки оперативного мышления, командной работы, реакции. Вам есть к чему стремиться". На площади перед шестым корпусом прошел мастер-класс чайной школы-студии Сергея Хорольского и Дениса Шумакова, в рамках которой сотрудники провели чайную церемонию, накрыв праздничный стол для всех гостей. Желающие не только познакомились с методом заварки чая в уникальных чайных сифонах "Самовар Хорольского", которые больше напоминали оборудование в химической лаборатории, но и смогли задать вопросы по организации и подаче напитка чайным сомелье. Гости попробовали шесть сортов чая, в состав которых входили травы, фрукты и даже овощи.

Студенты Института отраслевого менеджмента поделились своими впечатлениями от праздника. "В прошлом году мы тоже праздновали день ИОМ, но сегодня все было намного масштабнее, потому что пять лет в этом году. Все проходит очень круто, на высшем уровне, инициативная группа и волонтеры постарались, чтобы все прошло без сучка и задоринки", - отметила студентка второго курса Анна. Ее однокурсница Ирина рассказала, что студентов Института в честь юбилея освободили от занятий, вместо которых прошли лекции и мастер-классы, которые "были очень интересными, были приглашенные спикеры – большинство из них практики, и это было полезно".

Празднование завершилось встречей с выпускниками факультета гостеприимства ИОМ РАНХиГС 2016–2018 годов. Замдекана факультета Ирина Гончарова рассказала, что все выпускники работают по специальности: в сфере гостеприимства, в отельном и ресторанном бизнесе. "Мы с ними поддерживаем тесный контакт и стараемся следить за их успехами. Нам есть, чем гордиться, и мы надеемся, что будущие выпускники будут не хуже предыдущих", - подытожила она.

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