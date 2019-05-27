В Москве прошел II Столыпинский форум "Стратегии для России"

Москва, 27 мая. На II Столыпинском форуме "Стратегии для России" в МГИМО состоялась форсайт-сессия "Устойчивый рост несырьевого сектора". На сессии Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов представил для обсуждения "Дорожную карту" по обеспечению устойчивого экономического роста несырьевого сектора экономики России, разработанную в соответствии с поручением Президента Российской Федерации под эгидой Института экономики роста им. П.А. Столыпина.

По словам Бориса Титова, главной предпосылкой для разработки "Дорожной карты" стали выводы экспертного анализа о текущем состоянии и общем векторе развития российской экономики. Политика стабилизации была необходима на определенном этапе развития, но ее продолжение сегодня приводит российскую экономику фактически в состояние рецессии и не ведет к возобновлению экономического роста. Несмотря на рост сырьевых цен, с 2016 года реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 1,8%, номинальный курс рубля снизился на 12,8%, а рост ВВП не превысил 4%. Более того, число рабочих мест в экономике страны за период 2011-2017 годов сократилось почти на 10%. Таким образом, по мнению Бориса Титова, уже назрела необходимость для перехода от политики экономической стабилизации к политике устойчивого экономического роста за счет развития несырьевых секторов.

Аналогичную позицию высказал и заведующий отделом международных рынков капитала ИМЕМО РАН Яков Миркин, по словам которого главная задача России сегодня – восстановить себя как сложную индустриальную экономику. По его мнению, зависимость отечественной экономики от импорта как простых продуктов, так и сложных технологий уже достигла критического уровня. Но существующая "костыльная экономика", при которой весь номинальный рост сосредоточен вокруг перераспределения бюджетных средств, эту задачу решить не может. Необходимо менять саму систему, ориентировать ее на те механизмы, которые могут стимулировать реальный рост в основных несырьевых секторах, перейти от "экономики наказаний" к "экономике стимулов".

Конкретные решения, разработанные с участием более 1000 авторитетных экспертов и специалистов и призванные обеспечить переход экономики к устойчивому росту, стали основой обсуждаемой на сессии Дорожной карты. Кроме того, при подготовке документа был использован опыт реализации экономических стратегий роста крупнейшими мировыми экономиками с учетом особенностей существующей структуры отечественной экономики и российских возможностей пространственного развития.

Документ определяет набор из девяти приоритетных секторов-локомотивов экономики, обладающих наибольшим мультипликативным эффектом для развития в целом. Программу по стимулированию их развития предлагается реализовывать на базе пилотных проектов региональных и межрегиональных производственных кластеров как отправных точек роста. При этом базовые инструменты для обеспечения роста экономики России аналогичны международной практике. Доступ к капиталу, стимулирующая налоговая политика, разумная система тарифов, умеренно заниженный валютный курс, подавление только "немонетарной инфляции", сокращение регуляторных издержек, стимулирование спроса, обеспечение экономики профессиональными кадрами.

Определенные "дорожной картой" девять несырьевых секторов-локомотивов экономики России должны стать ключевыми направлениями и для государственных инвестиций. При этом, с учетом обычной пропорции того, что один рубль государственных инвестиций привлекает четыре-пять рублей частного капитала, речь идет о привлечении за период до 2024 года не менее 24 трлн рублей частных инвестиций, из которых только 8 трлн рублей составит государственная поддержка в виде прямых инвестиций, льготных кредитов и государственных гарантий по проектным облигациям. Соответственно, реализация "дорожной карты" позволит достичь к 2024 году целевого показателя – роста инвестиций в основной капитал и повышение до 25% их доли в ВВП, - указанного в перечне поручений по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию.

Реализация мероприятий, заложенных в "дорожную карту", в соответствии с экспертными оценками, приведет к росту ВПП России к 2024 году до уровня 149 трлн рублей в ценах 2019 года. При этом средние темпы прироста отечественного ВВП за период 2019-2024 годов составят 7,1%. Рост добавленной стоимости за этот период оценивается на уровне 81%, увеличение числа рабочих мест на 42% и рост средней производительности труда на уровне, превышающем 58%. Кроме того, реализация "дорожной карты" позволит существенно нарастить объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. От уровня 2019 года этот прирост составит 5,38 трлн рублей в год к 2024 году и 27,3 трлн рублей – к 2037 году.

Вместе с тем участники дискуссии констатировали, что в рамках существующей бюджетной и денежно-кредитной политики, главная цель которой - обеспечение доходов государственного бюджета в ущерб бюджетов домохозяйств и компаний, запустить устойчивый экономический рост практически невозможно. Более того, заместитель председателя ВЭБ.РФ Андрей Клепач отметил, что главная проблема реализации внятной экономической политики сегодня – это отсутствие доверия и эффективного взаимодействия между теми, кто должен эту политику осуществлять. По его словам, именно дефицит скоординированных коллективных усилий не позволяет использовать тот огромный потенциал, которым располагает страна.

Подводя итоги обсуждения основных параметров Дорожной карты и предлагаемых механизмов ее реализации, декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан отметил, что сегодня у этого документа гораздо больше шансов на реализацию, чем еще пять лет назад. По его словам, в системе плохих институтов рост экономики на уровне ниже 3% практически не ощущается "внизу". "Меня волнует не то, что 0,5% — рост, а то, что снижение реальных доходов населения продолжается уже пятый год. Мы тем самым разогреваем котел. Поэтому, если не удастся разогнать рост, мы будем иметь социальные проблемы", - отметил он.

В обсуждении также приняли участие: председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, министр планирования национального развития Республики Индонезия Бамбанг Броджонегоро, бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, управляющий партнер корпорации "Технониколь" Сергей Колесников, председатель Совета директоров Группы компаний Ingka в России Патрик Антони.

Возрастная категория 16+